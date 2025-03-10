Канберра рассмотрит вариант с участием в возможной миротворческой миссии на Украине - премьер Австралии

Лондон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Австралийские власти изучат возможность принять участие в планируемой миротворческой миссии на Украине, заявил в воскресенье премьер Австралии Энтони Албаниз.

Западные СМИ отмечают, что таким заявлениям предшествовал его телефонный разговор накануне с премьером Британии Киром Стармером.

"Конечно, я говорил очень ясно, публично, неоднократно, что мы подумаем над участием в какой-либо миротворческой миссии на Украине", - приводят СМИ слова Албаниза.

"Естественно, очень рано говорить о таком: нельзя развернуть миротворческие силы там, где нет еще мира", - уточнил премьер.

Он отметил, что Канберра направит высокопоставленного представителя на встречу командующих вооруженными силами ряда стран, которая будет посвящена поддержке Украины и которая должна пройти во вторник в Париже.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США.

Стармер заявлял, что Британия готова разместить свои войска на территории Украины для обеспечения выполнения мирного соглашения. Глава МИД Швеции Мария Мальмер также не исключила отправку шведских военных на Украину для поддержания мира. Командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли отмечал, что у Швейцарии, вероятно, получится отправить 200 военнослужащих на Украину для участия в миротворческой миссии, если будет принято решение о ее создании.