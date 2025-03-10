Войти
Интерфакс-АВН

Канберра рассмотрит вариант с участием в возможной миротворческой миссии на Украине - премьер Австралии

597
0
0
Военнослужащие ВС Австрии
Военнослужащие ВС Австрии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Лондон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Австралийские власти изучат возможность принять участие в планируемой миротворческой миссии на Украине, заявил в воскресенье премьер Австралии Энтони Албаниз.

Западные СМИ отмечают, что таким заявлениям предшествовал его телефонный разговор накануне с премьером Британии Киром Стармером.

"Конечно, я говорил очень ясно, публично, неоднократно, что мы подумаем над участием в какой-либо миротворческой миссии на Украине", - приводят СМИ слова Албаниза.

"Естественно, очень рано говорить о таком: нельзя развернуть миротворческие силы там, где нет еще мира", - уточнил премьер.

Он отметил, что Канберра направит высокопоставленного представителя на встречу командующих вооруженными силами ряда стран, которая будет посвящена поддержке Украины и которая должна пройти во вторник в Париже.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США.

Стармер заявлял, что Британия готова разместить свои войска на территории Украины для обеспечения выполнения мирного соглашения. Глава МИД Швеции Мария Мальмер также не исключила отправку шведских военных на Украину для поддержания мира. Командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли отмечал, что у Швейцарии, вероятно, получится отправить 200 военнослужащих на Украину для участия в миротворческой миссии, если будет принято решение о ее создании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Албания
Великобритания
США
Украина
Франция
Швейцария
Швеция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 20:05
  • 7963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.03 19:45
  • 518
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 10.03 15:53
  • 9
Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину
  • 10.03 13:57
  • 1
Франция объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи за счёт доходов от замороженных российских активов
  • 10.03 13:47
  • 2
В Польше планируют ввести всеобщую обязательную военную подготовку
  • 10.03 13:16
  • 1
Зарубежные заказчики проявляют интерес к уникальной российской снайперской винтовке ВКС
  • 10.03 13:07
  • 1
Без поддержки США оборона Европы рискует “схлопнуться” за несколько недел (Bloomberg, США)
  • 10.03 13:03
  • 1
«Отец всех мангалов»: в зоне СВО замечена самая защищённая «Мотолыга»
  • 10.03 12:49
  • 1
Леденящие душу фото. Военный корабль Путина проходит через Ла-Манш и готовится к атаке… под прицелом королевского фрегата (The Sun, Великобритания)
  • 10.03 12:19
  • 8601
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.03 10:29
  • 1
Трамп продолжает давить на Украину, а Путин, похоже, готов к перемирию (Bloomberg, США)
  • 10.03 10:12
  • 1
Россия призывает Великобританию не отправлять войска на Украину – грозное предупреждение для НАТО (Daily Express, Великобритания)
  • 10.03 09:51
  • 1
"Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию". Лукаш Адамски комментирует для Haqqin.az (Haqqin.az, Азербайджан)
  • 10.03 08:00
  • 3
Британский большой подводный дрон приступит к испытаниям в апреле
  • 10.03 02:36
  • 9
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.