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Интерфакс-АВН

Запуск американского телескопа для изучения процесса возникновения Вселенной вновь перенесен - NASA

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Фото: NASA / HST / ASU / J. / Wikimedia
Фото: NASA / HST / ASU / J. / Wikimedia.

Вашингтон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Запуск американской космической обсерватории SPHEREx, предназначенной для исследования процесса возникновения Вселенной в первые мгновения ее появления, вновь перенесен по техническим причинам, следует из данных NASA.

"Дополнительное время позволит командам продолжить проверки ракеты перед стартом", - сообщило американское космическое агентство. Ранее запуск с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX планировался 4 марта, а затем 9 марта.

По данным американских специализированных изданий, запуск может состояться не ранее 11 марта по московскому времени.

Аппарату предстоит собрать данные, проливающие свет на так называемый инфляционный момент, когда за доли секунды после Большого взрыва пространство увеличилось в триллионы раз, превратившись в обширную и расширяющуюся Вселенную.

SPHEREx будет составлять карту Вселенной, собирая данные в оптическом и инфракрасном свете. Телескоп способен распознавать инфракрасный свет, который трудно наблюдать с Земли. Спектрофотометр будет использован для создания карты всего небесного свода в 102 инфракрасных диапазонах и сбора данных о миллиарде небесных объектов.

Миссия SPHEREx продлится 2,5 года, в ходе этого времени аппарат создаст первую инфракрасную 3D-карту Вселенной.

Стоимость спутника массой около полтонны оценивается в $488 млн. Для запуска SPHEREx будет использована ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Пуск состоится с базы Космических войск США Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 19:09 по времени Тихоокеанского побережья США (в субботу в 06:09 по Москве).

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