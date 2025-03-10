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США наложили вето на план “Семерки” по борьбе с “теневым флотом” и просигналили о новых изменениях (Bloomberg, США)

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Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала в Новороссийске
Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала в Новороссийске.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Тимкив

Bloomberg: США отказались бороться с российским теневым флотом

США отклонили предложение "Семерки" по борьбе с нарушениями антироссийских санкций, пишет Bloomberg. Более того, Вашингтон в целом смягчил риторику в адрес России: он потребовал удалить из заявления само слово "санкции" и упоминание о СВО на Украине.

Сами Адгирни

На переговорах по совместному заявлению касательно морских вопросов США настаивают на ужесточении формулировок в отношении Китая и смягчении — в адрес России.

США отклонили предложение Канады о создании целевой группы по борьбе с так называемым теневым флотом российских нефтяных танкеров. Это произошло на фоне пересмотра администрацией Трампа прежних позиций в международных организациях, сообщают осведомленные источники.

Канада, которая в этом году председательствует в “Семерке”, на следующей неделе проведет саммит министров иностранных дел в квебекском городе Шарлевуа. В ходе переговоров по совместному заявлению касательно морских вопросов США настаивают на ужесточении формулировок в отношении Китая и смягчении — в адрес России. Об этом сообщили осведомленные источники на условиях анонимности в силу деликатности вопроса.

Под “теневым флотом” понимаются устаревшие нефтяные танкеры, замаскированные для обхода санкций, которые Запад ввел против Москвы с начала спецоперации на Украине в 2022 году.

Из проекта заявления “Семерки”, попавшего в распоряжение агентства Bloomberg, явствует, что, помимо вето на предложение Канады о создании целевой группы для отслеживания нарушений санкций, США потребовали удалить из заявления само слово “санкции”, а также формулировку “способность России вести боевые действия на Украине”, заменив ее на более нейтральную — “получение доходов”.

Что же касается формулировок о безопасности на море, США настаивают на прямом упоминании Китая, включая оборот “угроза жизни и средствам к существованию” в связи с “незаконными морскими притязаниями” и воздушными маневрами, в частности в Южно-Китайском море.

Коммюнике “Семерки” формируется на основе консенсуса и пока не окончательно: возможны значительные изменения в результате переговоров до или даже во время саммита.

Однако отношения между США и другими западными державами значительно ухудшились. Так, в феврале союзники не смогли опубликовать совместное заявление в ознаменование третьей годовщины российской спецоперации на Украине: в отличие от двух предыдущих лет, против решительного осуждения России выступили США.

Вашингтон также выступает против упоминания экологической устойчивости морей, добавили источники, а также против создания морской обсерватории для отслеживания изменений границ. Это ключевой вопрос в морских конфликтах во всем мире, в том числе в Южно-Китайском море.

Американские дипломаты объяснили коллегам этот шаг тем, что Вашингтон пересматривает позиции в ряде международных организаций и на данном этапе не может поддержать новых инициатив, сообщили источники.

Представитель министра иностранных дел Канады Мелани Джоли отказалась комментировать текущие переговоры. Представители Госдепартамента США на отправленный по электронной почте запрос о комментарии не ответили.

Второй срок президента Дональда Трампа в Белом доме перевернул складывавшиеся десятилетиями нормы внешней политики всего за полтора месяца, и в результате союзники уже стремятся заручиться собственными гарантиями безопасности. На этой неделе европейские лидеры собрались в Брюсселе на экстренный саммит, чтобы значительно нарастить расходы на оборону, поскольку дальнейшее участие США в альянсах, включая НАТО, повисло на волоске.

Из отдельного проекта основного коммюнике, также попавшего в распоряжение Bloomberg, исчезло любое упоминание “российской агрессии”. Вместо этого в нем приветствуются “все усилия” по соглашению о прекращении огня. Это еще один показатель влияния Трампа на внешнюю политику традиционных союзников США.

Авторы: Донато Паоло Манчини (Donato Paolo Mancini), Сами Адгирни (Samy Adghirni), Лора Диллон Кейн (Laura Dhillon Kane). Статья написана при участии Марии Паулы Михарес Торрес.

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