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ТАСС

Эксперт Гади не верит в то, что Украина продержится еще одну зиму без помощи США

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Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне отметил, что европейцы не в состоянии заменить американцев при передаче Киеву спутниковых разведданных

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Военный эксперт, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади считает, что Украина вряд ли продержится еще одну зиму в условиях прекращения военной помощи со стороны США. Такое мнение он выразил в интервью журналу Der Spiegel.

"Без американцев будет очень сложно. По всей видимости, по-прежнему передаются [американцами Киеву] данные для противоракетной обороны, но украинцы были вынуждены еще до того, как помощь была заморожена, нормировать боеприпасы", - заметил эксперт. "Без ракет ПВО проблема впоследствии может стать еще серьезнее", - заявил Гади. "В таком случае маловероятно, что страна выстоит еще одну военную зиму", - заключил он.

Специалист также указал на то, что европейцы не в состоянии заменить американцев при передаче Киеву спутниковых разведданных. "Они [европейские спутники] медленнее и предлагают более низкое качество изображения", - констатировал он.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта. Оно распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.

Позднее появилась информация, что США больше не предоставляют координаты целей для наступательных операций, в частности для реактивных систем залпового огня HIMARS. А газета The Washington Post сообщила, что Национальное агентство геопространственной разведки США подтвердило "временную приостановку доступа" Украины к закупленным американским правительством коммерческим спутниковым снимкам. 

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