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Военное обозрение

ФРГ не исключает отказа от истребителей F-35 из-за опасений, что США встраивают в оружие дистанционный «аварийный выключатель»

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Источник изображения: topwar.ru

Германия не исключает отказа от американских истребителей пятого поколения F-35 из-за опасений, что США могут встроить в них «аварийный выключатель», дистанционно отключающий некоторые функции самолета. Об этом сообщил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Американцы оборудуют свое поставляемое другим странам вооружение так называемыми «аварийными кнопками», блокирующими некоторые функции. Как пример немцы приводят поставленные Украине РСЗО HIMARS, в которых недавно отключилась возможность обнаружения и захвата цели после того, как США перестали делиться с Киевом разведывательной информацией. Теперь в Германии боятся, что американцы могут дистанционно деактивировать свое вооружение, находящееся на территории Германии.

На этом фоне Берлин обсуждает возможность разрыва контракта на поставку американских истребителей F-35, подозревая, что в самолет «аварийный выключатель» США точно встроят. А зачем немцам самолеты, которые не в состоянии воевать?

Если нам придется опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора,

— заявил Ишингер.

Как ранее сообщалось, Германия заключила контракт с США на поставку 35 истребителей F-35 на сумму 8,3 млрд евро. Этими самолетами Берлин намерен заменить уже устаревшие истребители Tornado, выполнявшие в Люфтваффе функцию носителей ядерного оружия. Первые поставки F-35 ожидаются в 2026 году.

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Украина
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F-35
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Ядерный щит
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