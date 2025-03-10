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Интерфакс-АВН

Верховный лидер Ирана отверг предложение Трампа о переговорах - СМИ

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Иранские ракеты
Иранские ракеты рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.
Источник изображения: © REUTERS / TIMA/Nazanin Tabatabaee Yazdi/File Photo

Вашингтон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что отвергает предложение о переговорах между двумя странами, сделанное президентом США Дональдом Трампом, сообщает Associated Press (АР).

На встрече с чиновниками Хаменеи сказал, что переговоров добивается некое "агрессивное правительство".

"Их переговоры не нацелены на решение проблем (...), они хотят навязать собственные требования стороне, сидящей по другую сторону переговорного стола", - сказал он.

Лидер пояснил, что такие переговоры, по его мнению, "будут касаться обороноспособности, международных возможностей страны (...), требований не делать чего-то, не встречаться с определенными людьми, не ходить в определенное место, не производить некоторые товары, добиваться, чтобы дальность действия ваших ракет не превышала определенных параметров".

"Можно ли согласиться с этим? Это не переговоры. Это приказы и навязывание", - заявил Хаменеи.

Ранее Трамп сообщил, что направил Хаменеи послание, посвященное иранской ядерной программе.

"Я написал им послание, в котором сказал: "Я надеюсь, что вы пойдете на переговоры, потому что если мы пойдем войной, то это будет ужасно", - сообщало АР, отметив, что президент США сказал это в интервью, снятом накануне.

"Я предпочитаю согласовать сделку. Я не уверен, что со мной согласятся все, но мы можем заключить сделку, которая будет столь же выгодна, как если бы вы одержали военную победу. Время пришло, что-то произойдет так или иначе", - отметил Трамп.

В начале марта президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщал, что намеревался возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, однако против этого высказался руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

В миссии Ирана при ООН сообщили, что не получали посланий от Трампа в адрес Хаменеи.

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