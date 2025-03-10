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Интерфакс-АВН

Почти 60% французов согласны с увеличением оборонного бюджета - опрос

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: TASS/Zuma

Париж. 8 марта. ИНТЕРФАКС - К идее увеличения бюджета обороны Франции за счет других статей расходов государства положительно относятся 59% граждан. Таков результат опроса, проведенного для ряда французских СМИ, включая Le Journal du Dimanche, институтом изучения общественного мнения CSA.

Среди опрошенных мужчин 63% считают необходимым увеличение оборонного бюджета. С этим согласны 55% женщин, пишет Le Journal du Dimanche.

Наиболее склонны к увеличению оборонного бюджета даже за счет урезания других госрасходов французы возрастных категорий старше 65 лет и 18-24 лет. Меньше других одобряют эту идею люди в возрасте 25-34 лет.

Расхождения между опрошенными особенно видны, когда речь заходит об их политической ориентации. В левом лагере 74% сторонников социалистической партии одобрили увеличение бюджета обороны. У экологистов эта цифра составляет 62%. И лишь 35% избирателей крайне левой "Непокорённой Франции" высказались в поддержку такой инициативы.

В правом политическом спектре 75% сторонников "Республиканцев" согласны с увеличением оборонного бюджета за счет других статей госрасходов. Среди избирателей крайне правого "Национального объединения" в поддержку этой идеи высказались 57% опрошенных. Наиболее массово инициативу поддержали сторонники президентского социал-либерального "Возрождения". Таковых оказалось 83%.

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Страны
Франция
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