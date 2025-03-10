Трамп продолжает давить на Украину, а Путин, похоже, готов к перемирию (Bloomberg, США)

Bloomberg: Кремль готов к прекращению огня, но на своих условиях

Представители России выразили готовность к прекращению огня на Украине, пишет Bloomberg. Однако Москва выдвигает собственные условия. Так, Кремль предложит список стран, которые примут участие в миротворческой миссии, сообщают источники.

Дональд Трамп продолжает оказывать давление на Украину и требует немедленно заключить мир. Появились сигналы, что Кремль готов пойти на временное прекращение огня, но на своих условиях.

Американский президент отказывается от многолетней поддержки Киева и, судя по всему, ищет любые пути добиться расположения Москвы. "У нас сейчас всё очень хорошо с Россией, — в минувшую пятницу 7 марта заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете. — Честно говоря, мне всё сложнее вести дела с Украиной".

По словам людей, знакомых с ходом переговорного процесса, советники Трампа уже разрабатывают план смягчения введенных против России санкций, в том числе ограничения цены на нефть.

В то же время официальные лица США и Украины во вторник готовятся встретиться в Саудовской Аравии, чтобы попытаться улучшить отношения и возобновить поставки американского оружия и разведданных Киеву. Трамп приостановил поддержку после конфликта с президентом Зеленским в Белом доме 28 февраля.

Назревающие "объятия" Трампа с Москвой пугают Украину и вызывают напряженность среди европейских союзников. Если так пойдет дальше, Вашингтон попытается настоять на мирном соглашении, которое будет выгодным исключительно Кремлю.

По словам анонимных источников, знакомых с ситуацией, представители России выразили готовность к краткосрочному прекращению огня. Однако Москва требует долгосрочного прогресса в окончательном урегулировании конфликта.

Чтобы договориться об окончании боевых действий, нужно четкое понимание рамок такого соглашения. Возможно, Россия будет настаивать на собственной миротворческой миссии, и потребуется долгое обсуждение ее параметров, включая список стран, которые примут участие, сообщает другой осведомленный источник.

По словам официальных лиц в Киеве, Россия только за минувшую ночь кратно усилила воздушные атаки на Украину, выпустив сотни крылатых ракет, беспилотников и других средств поражения по всей территории страны.

Несмотря на эскалацию, Дональд Трамп уверен, что Путин как никто другой желает добиться мира. Однако утром в пятницу он написал на своей странице в Truth Social, что повысит торговые пошлины и введет больше новых санкций, если Кремль не подпишет мирное соглашение. Позже в разговоре с прессой он не стал упоминать об утренних угрозах и не уточнил, о каких конкретно рестрикциях идет речь, учитывая, что Россия уже долгие годы подвергается серьезному санкционному давлению.

После своей инаугурационной речи 20 января Трамп отменил политику США в отношении российско-украинского противостояния, чтобы попытаться как можно скорее завершить самый серьезный конфликт в Европе за последние 80 лет.

В феврале Трамп провел телефонные переговоры с Путиным. Они договорились о двусторонней встрече, хотя дата пока не назначена. Американский президент также отказался от поддержки возможного вступления Украины в НАТО. Его главные должностные лица заявили, что нереалистично ожидать возвращения всех украинских территорий, которые с 2014 года принадлежат России.

После февральского скандала с Зеленским в Белом доме Трамп приостановил военную помощь Украине и частично прекратил обмен разведданными с Киевом, что шокировало европейских союзников. Они утверждают, что США рискуют дать российской армии серьезное преимущество на поле боя.

Наконец, в пятницу представитель Национального агентства геопространственной разведки заявил, что оно временно приостановило доступ Украины к спутниковым снимкам системы Global Enhanced GEOINT Delivery. О рисках подобного негативного развития событий ранее сообщала газета New York Times.

В своем вечернем видеообращении Зеленский сослался на последние российские атаки как на доказательство того, что Кремль "нужно принуждать к миру". Украинский президент, изо всех сил стараясь начать примирительный диалог с Трампом, заявил: "Сегодня в течение всего дня на разных уровнях велась самая интенсивная работа с командой Дональда Трампа за всю историю". "Украина очень конструктивна", — добавил он.

Во вторник 11 марта в Эр-Рияде состоится двусторонняя встреча представителей Украины и администрации Трампа. Специальный посланник от США Стив Виткофф заявил, что цель грядущей встречи — обсуждение "рамок для мирного соглашения и начального этапа прекращения огня".

Россия, в свою очередь, заявила, что не допустит присутствия войск НАТО на территории Украины, и отклонила предложение европейских стран создать некую "коалицию по защите" для наблюдений за выполнением мирного соглашения.

Любое ослабление санкций против Москвы идет вразрез со всеми соглашениями между союзниками, которые тесно сотрудничали с администрацией Байдена. Официальные лица в Лондоне и Брюсселе дали понять, что не будут преждевременно снимать никакие ограничения, введенные с февраля 2022 года.

Всё идет к тому, что администрация Трампа дожидается истечения сроков генеральной лицензии по сворачиванию закупки энергоресурсов. Если Министерство финансов США подпишет соответствующие документы, которые частично ограничат транзакции по сделкам, в руках у Вашингтона появится еще один рычаг давления на Москву.

Ранее Владимир Путин неоднократно отказывался от предложений Трампа о скорейшем завершении конфликта. На ежегодной прямой линии он сказал журналистам: "Нам нужно не перемирие, нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан".

Также в минувший четверг Россия официально отвергла предложение франко-британского плана по перемирию сроком на один месяц. Оно касалось прекращения ударов по объектам энергосистемы Украины, а также поставило бы на паузу любые воздушные и морские операции.