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Интерфакс-АВН

США создали на Аляске дополнительно 20 шахтных пусковых установок для противоракет - СМИ

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База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска
База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска.
Источник изображения: CC BY 2.0 / DOD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro / Fort Greely, Alaska

Вашингтон. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты завершили сооружение еще 20 шахтных пусковых установок для противоракет на базе Форт-Грили на Аляске, следует из данных издания Defense News.

Теперь Агентство противоракетной обороны США располагает 60 шахтными пусковыми установками на Аляске и четырьмя на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Как указывает издание Newsweek, дополнительное развертывание систем ПРО предназначено для защиты США от возможных ударов северокорейских баллистических ракет дальнего действия.

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Страны
КНДР
США
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