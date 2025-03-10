США создали на Аляске дополнительно 20 шахтных пусковых установок для противоракет - СМИ

Вашингтон. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты завершили сооружение еще 20 шахтных пусковых установок для противоракет на базе Форт-Грили на Аляске, следует из данных издания Defense News.

Теперь Агентство противоракетной обороны США располагает 60 шахтными пусковыми установками на Аляске и четырьмя на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Как указывает издание Newsweek, дополнительное развертывание систем ПРО предназначено для защиты США от возможных ударов северокорейских баллистических ракет дальнего действия.