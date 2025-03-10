NDP: на фоне глобальных проблем в армии в Польше решено внедрить в войска ИИ

В Польше решено внедрить в войска ИИ. Это еще один пример неразумной расточительности в ситуации, когда армия находится на грани развала, пишет NDP. Не хватает людей, обмундирования и вооружения. Эти дорогостоящие иллюзии рассыплются при первом же серьезном испытании, пишет издание.

Ханна Крамер

В польской армии создается специальное подразделение, которое будет отвечать за внедрение в войска искусственного интеллекта. С целью "повышения потенциала польской армии" Министерство обороны страны выделит более 100 миллионов злотых на развитие в Войске польском программы Искусственного интеллекта. Ранее, в июле прошлого года, СМИ сообщали о создании новой армейской структуры — Центра внедрения искусственного интеллекта, которое будет подчинено Войскам защиты киберпространства.

В нынешней геополитической и военной ситуации создание в Польше новых воинских подразделений представляется не самой удачной идеей, авторы которой плохо ориентируются в реальных потребностях армии. Польское правительство не желает замечать того печального факта, что Войско польское становится бумажным. В настоящее время польская армия сталкивается с рядом фундаментальных проблемам.

В 2024 году правительство РП объявило о планах создания новых воинских подразделений, которые теоретически должны были укрепить оборонный потенциал страны. На практике, однако, все обернулось сливанием денег в канализацию. У польской армии нет ни людей, ни техники, чтобы был смысл создавать такие структуры. Что должно действительно беспокоить военное командование, так это массовые увольнения военных. В прошлом году мундиры сняли 19 тысяч человек (из них 9,28 тысяч кадровых и 10,08 тысяч добровольцев из Войск территориальной обороны).

Создание новых подразделений в таких условиях бессмысленно — вместо этого необходимо наращивать усилия по набору кадров и улучшению условий службы. Такие кампании, как "Стань солдатом РП", дали определенный результат, но не настолько существенный, чтобы восполнить дефицит кадров. Без достаточного количества обученных специалистов за новыми вывесками с красивыми названиями останется пустота. В этом смысле вместо того, чтобы множить неэффективные структуры, властям стоило бы сосредоточиться на укомплектовании уже существующих подразделений, которые зачастую испытывают острый кадровый голод и страдают дефицитом техники.

В течение трех лет Польша оказывает военную поддержку Украине, передавая Киеву, в частности, танки Т-72, САУ Krab и другую технику. И что мы имеем в итоге? Да, оказание помощи было важно для демонстрации солидарности с союзником, но это ослабило оборонительные возможности Польши. Ослабленными оказались наши собственные подразделения, при этом процесс заполнения образовавшихся лакун идет ни шатко, ни валко. Например, в списке наиболее важных контрактов, которые министерство обороны планировало подписать в феврале, наиболее значимым был договор на покупку 159 боевых машин пехоты Borsuk. Этих машин наши военные с нетерпением ждали 13 лет. Однако контракт так и не был подписан из-за нехватки денег, а также из-за производственных и организационных проблем.

За последние годы прорыва в области закупок современной военной техники не произошло. Польше крайне необходимы новые ракетные комплексы, беспилотники, дополнительные самолеты, другое новое вооружение, однако на пути решения этих вопросов стоят либо бюрократические препоны, либо банальная нехватка средств. Между тем, проблемы имеются и с обслуживанием имеющейся техники, например, истребителей F-16. Выяснилось, что правительство Дональда Туска в этом году не выделило для этого необходимых средства.

Одним из импульсов для модернизации польской армии должна была стать закупка корейских танков K2 Black Panther, однако в 2024 году процесс их приобретения столкнулся с рядом проблем. Первая партия танков прибыла на берега Вислы и уже успешно осваивается военными, однако дальнейшие переговоры, адаптация машин к польским условиям (т.н. "полонизация") и реализация контрактных обязательств вызывают сомнения. Покупка К2 — это огромные расходы. Первый контракт на 180 танков обошелся Польше в 3,37 миллиардов долларов. В 2024 году выяснилось, что для полонизации (включающей адаптацию корейских машин к польским стандартам и запуск производства запасных частей в Польше) могут потребоваться еще миллиарды злотых. Тем временем, военный бюджет страны, хотя и достиг в 2024 году рекордной отметки в 134 миллиарда злотых, был существенно урезан (на оборону первоначально планировалось потратить 160 миллиардов злотых), что, естественно, ограничивает возможности финансирования столь дорогостоящих программ.

В течение десятилетий система обороны Польши базировалась на союзе с США и присутствии в нашей стране их войск. В 2024 году в Польше дислоцировалось около 10 тысяч американских военнослужащих — на базах в Редзикуве (система Aegis Ashore), Повидзе (склады техники) и Жагане (танковая бригада) и в других локациях. В начале февраля 2022 года в Польше дислоцировалось около 4,5 тысяч американских военных. Двустороннее соглашение о военном сотрудничестве от 2020 года предусматривало увеличение этого числа как минимум на тысячу и подготовку польской стороной инфраструктуры, позволяющей принять в общей сложности 20 тысяч американских военнослужащих. В 2024 году Пентагон потратил на этот контингент 1,2 миллиардовдолларов, а Польша вложила 500 миллионов злотых в инфраструктуру. Многие годы американские и натовские войска были гарантией нашей безопасности и инструментом сдерживания России.

Однако в 2024 году Дональд Трамп, вновь заняв кресло президента, опять стал угрожать выходом США из НАТО. В ходе своей предвыборной кампании он назвал альянс "устаревшим" и пригрозил, что, если Европа не увеличит расходы на оборону (например, до 3% ВВП), США могут ограничить свое участие в альянсе. В декабре 2024 года его администрация заговорила о выводе 50% войск из Европы, включая Польшу, если европейцы не выполнят требования по увеличению расходов. Без американцев, без их танков, самолетов и систем Patriot у Польши, с ее оборонным бюджетом в 4% ВВП (половина которого уходит на зарплаты и текущие расходы), в случае войны нет никаких шансов защититься от нападения.

Создание новых военных подразделений, таких как Центр внедрения искусственного интеллекта с бюджетом более 100 миллионов злотых, является еще одним примером неразумной расточительности в ситуации, когда польская армия находится на грани развала. Вместо того, чтобы тратить деньги на бумажные структуры и амбициозные ИИ-проекты, правительство должно укомплектовать существующие подразделения, ликвидировать дефицит вооружений и остановить кадровый кризис. В нынешней геополитической ситуации Польше нужна реальная сила, а не дорогостоящие иллюзии, которые рассыплются при первом серьезном испытании. Без США и без эффективной армии мы становимся легкой целью. Пора перестать фантазировать о том, что "инновационные" подразделения что-то изменят.