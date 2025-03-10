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Военное обозрение

Израсходовали ракет на один миллиард долларов: ВМС США потратили на отражение атак БПЛА хуситов больше боеприпасов, чем за прошедшие 30 лет

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Источник изображения: topwar.ru

С начала боевых действий в Красном море в октябре 2023 года ВМС США использовали для противовоздушной обороны больше ракет, чем за все годы, прошедшие с операции «Буря в пустыне» в 1990-х годах. Об этом сообщает издание Task & Purpose. В публикации отмечается, что, если бы сейчас началась операция КНР против Тайваня, американскому флоту просто нечем было бы воевать.

За этот 15-месячный период, который длился с 19 октября 2023 года по 19 января 2025 года, ВМС участвовали в наибольшем количестве боевых действий на море со времён Второй мировой войны. Удивительно, что ВМС не понесли потерь, но затраты были довольно значительными. По оценкам, ВМС израсходовали перехватчики на сумму более одного миллиарда долларов

– рассказал изданию экс-командующий ВМС США Брайан Кларк.

Он обратил внимание на тот факт, что в случае начала Китаем операции против Тайваня, который является союзником США, у американского флота закончилось бы оружие.

Я думаю, что, по большинству оценок, в течение нескольких дней боевых действий, если бы произошло вторжение на Тайвань, у США – в частности, у военно-морского флота – закончилось бы оружие

– подчеркнул Кларк.

Развивая свою мысль, он отметил, что вооружение, которое производят Штаты, является слишком сложным, у него слишком специфическая цепочка поставок, и оно производится вручную, небольшими партиями.

Военнослужащие ВМС США, с которыми удалось побеседовать корреспонденту издания, признают, что не ожидали такой активности БПЛА йеменских хуситов.

Источник изображения: topwar.ru

Часто бывает так, что эти очень маленькие дроны подлетают достаточно близко, чтобы ракета не могла вовремя вступить в бой, потому что у ракеты тоже есть минимальная дальность действия

– сетуют военные.

В этой связи, как отмечается в материале, США задумались над оснащением своих кораблей дополнительным вооружением, с помощью которого можно будет эффективно отражать атаки беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, с начала операции США и их союзников в Красном море, йеменские хуситы уничтожили 15 американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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