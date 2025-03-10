Израсходовали ракет на один миллиард долларов: ВМС США потратили на отражение атак БПЛА хуситов больше боеприпасов, чем за прошедшие 30 лет

Источник изображения: topwar.ru
С начала боевых действий в Красном море в октябре 2023 года ВМС США использовали для противовоздушной обороны больше ракет, чем за все годы, прошедшие с операции «Буря в пустыне» в 1990-х годах. Об этом сообщает издание Task & Purpose. В публикации отмечается, что, если бы сейчас началась операция КНР против Тайваня, американскому флоту просто нечем было бы воевать.
– рассказал изданию экс-командующий ВМС США Брайан Кларк.
Он обратил внимание на тот факт, что в случае начала Китаем операции против Тайваня, который является союзником США, у американского флота закончилось бы оружие.
– подчеркнул Кларк.
Развивая свою мысль, он отметил, что вооружение, которое производят Штаты, является слишком сложным, у него слишком специфическая цепочка поставок, и оно производится вручную, небольшими партиями.
Военнослужащие ВМС США, с которыми удалось побеседовать корреспонденту издания, признают, что не ожидали такой активности БПЛА йеменских хуситов.
Источник изображения: topwar.ru
– сетуют военные.
В этой связи, как отмечается в материале, США задумались над оснащением своих кораблей дополнительным вооружением, с помощью которого можно будет эффективно отражать атаки беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, с начала операции США и их союзников в Красном море, йеменские хуситы уничтожили 15 американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper.