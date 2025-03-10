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Интерфакс-АВН

Ким Чен Ын посетил судоверфь, где заявил о важности строительства современных ВМС для безопасности КНДР - СМИ

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Ким Чен Ын
Вождь КНДР товарищ Ким Чен Ын на борту дизель-электрической подводной лодки с бортовым номером "748" проекта 633 (033) ВМС КНДР. Июнь 2014 года.
Источник изображения: ЦТАК

Пекин. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Оснащение военно-морских сил Северной Кореи современными боевыми кораблями имеет большое значение для обеспечения суверенитета и безопасности страны, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, посетивший судоверфь.

"Для нашей страны, которая окружена морями с двух сторон - востока и запада, морской суверенитет является ядром государственной власти, а превращение ВМС в отборный, вооруженный ядерным оружием вид вооруженных сил в настоящее время представляет собой важное содержание стратегии обороны государства", - приводит слова высшего руководителя КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын выслушал доклады о том, "как на судоверфи продвигают техническую реконструкцию и повышение производительности для гарантирования стремительного развития наших ВМС".

Глава государства заверил, что КНДР, "которая занимает ответственную и ключевую позицию в защите мира на Корейском полуострове и в регионе", продемонстрирует свой потенциал морской обороны "в любых необходимых водах без ограничений".

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