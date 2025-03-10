Трамп может передислоцировать 35 тыс. американских военных из Германии в Восточную Европу - СМИ

Лондон. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода части американских войск из Германии и их передислокации в Восточную Европу, сообщила The Telegraph.

"Трамп рассматривает возможность вывода около 35 тыс. военнослужащих из Германии, что еще больше ухудшит отношения между США и Европой", - пишет издание и напоминает, что американский лидер неоднократно предупреждал, что Европа должна уделять больше внимания собственным оборонительным возможностям.

При этом газета отмечает, что Трамп рассматривает возможность передислокации войск из Германии в Венгрию, а также в страны, которые выполняют его требование о выделении не менее 2% ВВП на нужды обороны.