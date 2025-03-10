ЕС наобещал с три короба насчет обороны — но Украина все равно рискует остаться разочарованной (Politico, США)

Politico: ЕС не сможет помочь Украине без США

Евросоюз только и делает, что позирует на камеру, а о реальной поддержке Украины он совершенно не думает, пишет Politico. Несмотря на клятвы продолжать вооружать Киев, ЕС не смог договориться о конкретных шагах, и вся эта дипломатия — лишь пустые слова.

Николя Винокур (Nicholas Vinocur)

Брюссель — Объятия. Групповые фото. Клятвы продолжать вооружать Украину.

Несмотря на вереницу событий, произошедших всего за полтора месяца с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, это все, что лидеры Европейского союза смогли предложить Владимиру Зеленскому на внеочередном саммите в Брюсселе в четверг.

Да, они разработали планы по укреплению военно-промышленного комплекса ЕС, но так и не договорились о новых обязательствах по укреплению позиций Украины — и в краткосрочной перспективе это, пожалуй, самое важное.

Киев может остаться без военной помощи и разведданных США, поскольку администрация Трампа усиливает нажим на Зеленского, чтобы тот поскорее заключил мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным. В преддверии встречи в Брюсселе дипломаты из стран-сторонниц Украины понадеялись, что встреча приведет к новым обязательствам, которые упрочат позиции Киева.

“Сейчас мы обязаны поддержать Украину как никогда раньше”, — заявила в преддверии внеочередного саммита верховный дипломат ЕС Кая Каллас.

Но после десяти часов переговоров и жарких рукопожатий с Зеленским, который выступал перед журналистами подле лидеров двух ведущих институтов ЕС Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты, окончательные выводы оказались неутешительными: национальные лидеры сосредоточились лишь на усилиях по созданию единого оборонного сектора.

Часть коммюнике насчет Украины даже не получила предварительной поддержки всех 27 членов из-за решительного противодействия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он не только не скрывал симпатий к Путину, но и объявил о своем несогласии с заявлением еще перед встречей, после чего настоял на своем.

Остальная часть ЕС впечатление разобщенности отвергла. “Он уже делал так раньше, — заявил журналистам уходящий канцлер Германии Олаф Шольц. — Европейский союз это не разрушило”.

Остальные 26 стран за исключением Венгрии подписались под заявлением по Украине, в котором наметили красные линии для будущих мирных переговоров, призвали к скорейшему принятию Киева в блок и пообещали дальнейшую военную помощь, не указав при этом конкретных целей.

Мир посредством силы

Так вышло совсем не потому, что Зеленский не пытался — отнюдь.

Он прибыл в здание имени Юста Липсия из стекла и бетона в Брюсселе в своей фирменной “военной” черной толстовке, ставшей на прошлой неделе предметом насмешек со стороны Трампа в ходе визита в Белый дом, и сразу же перечислил списком неотложные потребности своей страны.

Зеленский описал ежедневные бомбардировки украинских городов и призвал Европу ускорить работу над финансовым инструментом в помощь украинским военным. Он потребовал нового пакета санкций против России и призвал ЕС работать дальше над принятием Украины в блок к 2030 году.

“Для “мира посредством силы” необходимо, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, и важнейшим элементом послужат ее собственные мощные военные и оборонные возможности, — говорится в заявлении, подписанном 26 лидерами. — Европейский союз по-прежнему готов оказывать Украине и ее народу усиленную политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку в координации с единомышленниками и союзниками”.

Один дипломат ЕС на условиях анонимности выступил в защиту планов союза нарастить военную помощь Киеву. Работа над будущими пакетами вооружений продолжится под эгидой “коалиции желающих”, куда могут войти даже страны из-за пределов блока, включая Великобританию.

По словам нескольких дипломатов, перед встречей Каллас попыталась уговорить страны поддержать цель предоставить Украине минимум 20 миллиардов евро военной помощи в течение 2025 года. Однако, несмотря на обширные переговоры между дипломатами, эти усилия не получили единодушной поддержки.

На закрытых дискуссиях между лидерами Каллас заявила, что блок должен сосредоточиться не только на пополнении собственных арсеналов, но и на оружейных поставках Украине, сообщили двое дипломатов ЕС.

В четверг Зеленский все же добился рядах конкретных обязательств — но не от ЕС. Так, Норвегия пообещала довести прямую военную помощь Киеву до 8 миллиардов евро к 2025 году — это более чем вдвое больше, чем сейчас.

Молчание о наболевшем

Главный вопрос, довлеющий над будущим Украины, заключается в том, сможет ли ЕС заменить или хоть как-нибудь компенсировать выпавшую военную помощь и разведданные США.

По словам осведомленного чиновника ЕС, премьер-министр Эстонии Кристен Михал поднял этот вопрос на закрытых дискуссиях, поинтересовавшись: а сможем ли мы действовать в одиночку?

Ответом ему стало оглушительная тишина.

В общей сложности с начала российской спецоперации три года назад страны ЕС пообещали Украине больше финансовой и военной поддержки, чем США. Эта поддержка продолжит поступать в ближайшие месяцы, и к тому же на 2025 год запланировано около 30 миллиардов евро финансовой помощи в виде кредитов, обеспеченных замороженными активами Москвы.

Однако без военной помощи США в союзной поддержке образуется обширная брешь — особенно в том, что касается разведданных и целеуказания для высокоточного оружия.

“Прекращение обмена разведданными действительно очень важно для Украины, — сказал журналу Politico бывший офицер британской военной разведки полковник Филип Ингрэм. — Это влечет за собой потерю доступа к данным целеуказания для ракет большой дальности, а также для ПВО и перехвата ракет и беспилотников противника. У стран ЕС попросту нет столь мощного стратегического разведывательного потенциала. Страны вроде Германии настолько сосредоточены на внутренних вопросах, что полностью зависят от НАТО. Теперь им предстоит активизироваться, но это займет десятилетия и потребует сотен миллионов долларов”.

Когда европейские лидеры только сели ужинать, вышел тревожный репортаж американского телеканала NBC. В нем действующие и бывшие и официальные лица США бросили тень сомнения на дальнейшие обязательства Вашингтона перед НАТО, предположив, что Вашингтон может защищать лишь те страны, которые тратят на оборону положенный процент своего валового внутреннего продукта.

Тревога из-за возможного ухода США или ослабления их участия в архитектуре безопасности Европы спровоцировала один из крупнейших геополитических кризисов в Старом свете за последние десятилетия, и только за последние две недели лидеры развернули неистовую дипломатию.

По большому счету главным приоритетом европейцев на встрече в Брюсселе стала борьба за гарантии безопасности США. Помощь Киеву в укреплении позиций на поле боя и за столом переговоров в итоге стала задачей отдаленной и второстепенной — об этом свидетельствует само время, потраченное на обсуждение Украины в сравнении с обороной блока.

Почти все десять часов лидеры проспорили о том, как профинансировать наращивание оборонных расходов на сумму 800 миллиардов евро и какую часть средств следует потратить на европейских производителей, а какую — на источники вне блока.

Переговоры же по Украине завершились всего за четверть часа, по словам одного дипломата ЕС. Собственно, этим все и сказано.