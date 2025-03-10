Лукашенко ответил согласием на предложение России построить в Белоруссии завод по производству беспилотников

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В Белоруссии в скором времени может появиться завод по производству беспилотников, Москва сделала Минску соответствующее предложение. Об этом сообщает белорусская пресса со ссылкой на пресс-службу президента республики.

6 марта в столице Белоруссии прошла выставка российских беспилотных авиационных систем «Демонстрация решений отрасли БАС», которую посетил Александр Лукашенко. В ходе выставки заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что Россия предлагает Белоруссии построить на ее территории завод по производству беспилотников мощностью до ста тысяч единиц в год. На что Лукашенко ответил согласием, заявив, что в Белоруссии построить гораздо легче, чем в России.

Мы готовы на то, чтобы построить завод. Гарантируем: так в России вы не построите, как здесь.

- заявил белорусский лидер, добавив, что Россия в сфере создания беспилотников продвинулась гораздо дальше, чем Белоруссия, поэтому Минску будет не зазорно кое-чему научиться у россиян. Лукашенко предложил направить в Россию специалистов для обучения по самым передовым направлениям беспилотной авиации.

Судя по публикациям прессы и пресс-службы белорусского президента, вопрос возможного строительства завода по производству беспилотников в Белоруссии находится в самой начальной стадии. Возможно, что только на этапе обсуждения. Однако, как предполагается, в этом вопросе Россия и Белоруссия медлить не станут, и как только будут согласованы все документы, строительство начнется. А какие БПЛА будет выпускать новый завод, узнаем позже.