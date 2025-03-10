Британия и Европа могут начать на Украине операцию "Небесный щит" (The Sun, Великобритания)

The Sun: Британия и Европа хотят прикрыть Украину "Небесным щитом"

Евросоюз и Британия планируют создать над Украиной "Небесный щит" из 120 боевых самолетов, оснащенных противоракетами, пишет The Sun. В статье не сказано, что мешало сделать это раньше. Хотя это как раз ясно: их самолеты станут очень легкой целью для российских ракет.

Саян Бозе (Sayan Bose)

Европа и Британия могут развернуть авиационную группировку в количестве 120 самолетов, чтобы сбивать российские ракеты и защищать воздушное пространство Украины.

Этот оборонительный план получил название операция "Небесный щит". В ее рамках истребители из европейских и британских ВВС создадут так называемую "интегрированную зону защиты с воздуха" (IAPZ).

Операцию возглавят лучшие европейские пилоты, а проводиться она будет отдельно от НАТО. Цель плана — воспрепятствовать действиям российской армии на Украине, отражая удары крылатых ракет и дронов.

В интегрированную зону защиты с воздуха будут включены три действующие АЭС Украины, а также важнейшие объекты инфраструктуры на западном фланге, включая города Одессу и Львов.

Но эта зона не будет охватывать восток страны, так как Запад опасается прямого столкновения с Россией. Такое столкновение ввергнет весь мир в состояние хаоса.

Руководители оборонных ведомств и военные стратеги заявляют, что благодаря этому плану "можно достичь большего военного, политического и социально-экономического эффекта, чем от размещения 10 тысяч европейских военнослужащих из сухопутных войск". Об этом сообщила газета The Guardian.

План был разработан в начале вооруженного конфликта в 2022 году бывшими летчиками королевских ВВС и военными экспертами во взаимодействии с Украиной. Но зеленый свет ему так и не дали.

Поскольку сегодня Соединенные Штаты отказываются от поддержки Украины и, соответственно, Европы, план проведения операции "Небесный щит" решили возродить, и о нем заговорили снова.

Европа решила проявить инициативу в связи с тем, что украинский военный бюджет получил мощный удар после беспрецедентной перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

Разъяренный Трамп прекратил поставки американской военной помощи на миллиарды долларов, куда входили танки, ракеты большой дальности и комплексы ПВО для Украины.

Сейчас украинская армия столкнулась с одной из самых серьезных проблем с начала конфликта, поскольку ей приходится воевать без американской поддержки.

Усугубляя ситуацию, США также прекратили передачу Киеву разведывательной информации, которая существенно помогала Украине не только отражать российские атаки, но и наносить собственные удары по российской территории.

Вашингтон также отменил классификацию "Rel UKR", которая ранее давала возможность Британии передавать Украине разведданные, полученные от США.

В результате принятого решения американские ракеты HIMARS и британские Storm Shadows оказались практически неработоспособны. А у украинцев осталось очень мало средств ПВО.

Если операция "Небесный щит" будет утверждена, она может стать серьезным оборонительным рубежом для Киева, а в долгосрочной военной перспективе и для Европы.

Единственная озабоченность, о которой говорят западные руководители, заключается в том, что европейские истребители могут войти в прямое столкновение с русскими. Это чревато эскалацией и войной, в которую будут втянуты страны НАТО.

Однако сторонники этого плана утверждают, что "риск невелик". <…>

Может ли Европа заполнить брешь?

Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты потратили на поддержку Украины 300–350 миллиардов долларов — намного больше, чем Европа.

Но проверка фактов указывает на то, что это сильное преувеличение.

Кильский институт, следящий за международной помощью Украине, заявляет, что на самом деле расходы США составляют 119,7 миллиарда долларов. А это намного ниже той цифры, которую называет Трамп. По самым щедрым оценкам американских расходов, куда включают боевую подготовку и пополнение запасов, они составляют всего 182,8 миллиарда долларов.

Между тем Европа предоставила Киеву больше помощи, чем США.

По данным того же Кильского института, с января 2022 по декабрь 2024 года Европа потратила на Украину 138,7 миллиарда долларов, что намного больше американских расходов в 119,7 миллиарда.

Британия находится на третьем месте по объемам помощи для Украины, отставая лишь от США и Германии. Очередной немецкий пакет помощи на сумму 2,8 миллиарда долларов в виде займа был утвержден 1 марта.

Сегодня министр обороны Франции подтвердил, что его страна продолжит предоставлять Украине данные своей военной разведки. А президент Макрон объявил о готовности Парижа прикрыть Европу "ядерным щитом" и защитить ее от надвигающихся российских угроз.

Но без ответа остается один очень важный вопрос. Если Соединенные Штаты полностью прекратят помощь, сумеет ли Европа нарастить свои усилия достаточно быстро, чтобы Украина могла и дальше воевать?

Бывший офицер британской армии полковник Хамиш де Бреттон-Гордон заявил The Sun: "Европейские члены НАТО в военном плане намного превосходят русских. Нам надо играть мускулами, а не сдерживаться, потому что в конфликте такого рода необходимо идти ва-банк".

Доктор Бенс Немет с кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона добавил: "Без США в качестве стойкого союзника Европа попадет в турбулентную в плане безопасности ситуацию, в которой угроза будет исходить не только от России, но и от оплошностей западной политики. Но есть и плюс. Когда многолетние альянсы претерпевают изменения, мы уже не можем исходить из того, что конфликт неизбежен. Такие сдвиги создают пространство для диалога и возможность для формирования новых партнерств. Это сложный вызов, но это также возможность переформатировать правила взаимодействия в XXI веке таким образом, что это в конечном итоге будет в интересах всех сторон".

Пока украинские войска продолжают вести боевые действия, однако непонятно, что будет с их военными арсеналами.

Европа предложила направить свои войска на Украину после заключения мирного соглашения, и это несколько успокоило Киев. Однако начавший кампанию давления Трамп загоняет Украину в опасный угол.

Сплотится ли Европа в своей поддержке Украины? Будет ли она вооружать ее и дальше? Принудят ли Зеленского к переговорам с Россией? Или Украина окажется в постоянно усиливающейся изоляции?

Ключи к самому мощному украинскому оружию сегодня в руках у Трампа, и следующие шаги станут решающими для исхода военного конфликта.

Основные образцы европейского вооружения, находящиеся в распоряжении Украины

Несмотря на прекращение американской военной помощи, европейские страны продолжают оказывать Украине существенную поддержку, поставляя туда оружие и боевую технику, которые усиливают боеспособность страны. Какой вклад вносят конкретные страны?

Британия

— 5 000 легких многоцелевых ракет LMM

Германия

— Танки "Леопард" 1A5 и 2A4

— Самоходные гаубицы PzH 2000

Франция

— Самоходные артиллерийские установки "Цезарь"

Нидерланды

— Бронетранспортеры YPR-765

— Танки "Леопард" 1A5

Дания

— Танки "Леопард" 1A5

— Бронетранспортеры M113G3DK/G4DK

Финляндия

— Бронетранспортеры Sisu XA-185

— Самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика"

Эстония

— 122-мм гаубицы Д-30 и 155-мм гаубицы FH-70

— Бронемашины Alvis 4

— Грузовики MAN KAT1 6х6

Бельгия

— Бронетранспортеры М113

— Бельгия пообещала к 2028 году передать Украине 30 истребителей F-16 и обучить украинских летчиков

Норвегия

— Самоходные гаубицы Zuzana 2

Швеция

— БМП Strf 90

Польша

— Танки Т-72