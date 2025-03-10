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Россия призывает Великобританию не отправлять войска на Украину – грозное предупреждение для НАТО (Daily Express, Великобритания)

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Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Daily Express: Россия предупредила, что не потерпит войск стран НАТО на Украине

Россия предупредила, что будет считать отправку войск стран НАТО на Украину непосредственным вступлением в конфликт, пишет Daily Express. Это ясный ответ на попытки государств Евросоюза и Британии согласовать отправку туда "миротворческих" контингентов.

Джон Варга (John Varga)

Москва предупредила Великобританию, что будет рассматривать размещение британского и европейского военного контингента на Украине как объявление войны России. Это грозное предупреждение прозвучало на фоне бурной дипломатической активности европейских лидеров, которые изо всех сил пытаются увеличить военную помощь Украине и свои общие расходы на оборону.

Премьер-министр Великобритании был в авангарде международных дискуссий о том, как предоставить гарантии безопасности Киеву в случае прекращения огня с Россией. В феврале Кир Стармер заявил, что он "готов и желает" ввести британские войска на территорию Украины для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения. В понедельник лидер лейбористов представил парламенту план перемирия на Украине, состоящий из четырех пунктов, один из которых – создание "коалиции желающих".

Если соглашение будет заключено, то есть вероятность, что войска из Великобритании и других европейских стран будут отправлены на Украину в качестве миротворцев.

Однако Россия заявляет, что будет рассматривать развертывание войск из стран – членов НАТО [на территории Украины] как эскалацию конфликта.

Отвечая на вопрос журналиста Би-би-си Стива Розенберга о том, по-прежнему ли Москва выступает против идеи размещения европейских миротворцев на Украине, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал: "Места для компромисса мы не видим. … Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а уже прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации".

Ранее бывший лидер националистической партии "Родина" Дмитрий Рогозин предупредил премьер-министра Великобритании, что Россия будет только рада получить карт-бланш на убийство британских солдат.

"Давно не удобряли британскими офицерами крымские виноградники! Ждем-с, Стармер, время пошло!", – заявил он.

Последний раз британские войска воевали в Крыму в 1854 году, когда Великобритания объединила свои силы с Францией и Османской империей в войне против России Николая I (вторгшиеся в Крым англо-франко-османские войска находились на российском полуострове в 1854–1856 гг. – прим. ИноСМИ).

Россия потерпела унизительное поражение и была вынуждена подписать Парижский мирный договор, положив конец своим экспансионистским амбициям в регионе.

В четверг лидеры стран Евросоюза провели экстренный саммит в Брюсселе, на котором, как сообщается, были согласованы планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро (670 миллиардов фунтов стерлингов) на оборону.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эти планы "переломным моментом для Европы", а также для Украины.

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Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
Евросоюз
1 комментарий
№1
10.03.2025 10:12
Цитата
Россия призывает Великобританию не отправлять войска на Украину – грозное предупреждение для НАТО (Daily Express, Великобритания)
Заголовок противоречит содержимому.
Цитата
Ранее бывший лидер националистической партии "Родина" Дмитрий Рогозин предупредил премьер-министра Великобритании, что Россия будет только рада получить карт-бланш на убийство британских солдат.

"Давно не удобряли британскими офицерами крымские виноградники! Ждем-с, Стармер, время пошло!", – заявил он.
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