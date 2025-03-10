ЕС уходит в круговую оборону: обезопасит ли Европу новый план милитаризации - Мнения ТАСС

Андрей Суржанский — о том, как Европа планирует жить без США и кто даст денег Украине

Экстренный саммит Евросоюза оказался знаменателен тем, что впервые за многие годы в его итоговом заявлении по оборонной тематике отсутствует какое-либо упоминание США. Так наглядно отреагировали европейские лидеры на сигнал, который им настойчиво посылал последние месяцы президент Дональд Трамп: Соединенные Штаты более не намерены нести на своих плечах основное бремя расходов по обеспечению европейской безопасности, это дело самих европейцев.

Обращает на себя внимание и то, что в итоговом заявлении НАТО упоминается только в том контексте, что Евросоюз не собирается вступать в противоречия с военным блоком. Участники совещания решили, что запускаемая в Европе гонка вооружений будет полностью соответствовать целям Североатлантического альянса и осуществляться во взаимодействии с ним. Кстати, вопреки европейской практике последних лет, на саммит не был приглашен генсек НАТО. Впрочем, нынешний руководитель альянса Марк Рютте находился все это время неподалеку и под занавес саммита подбодрил его участников, сделав запись в соцсети Х (ранее Twitter), в которой заверил европейские страны, что США не выйдут из НАТО.

Оборона на 360 градусов

Одно из главных решений чрезвычайной встречи — согласование плана милитаризации Европы, который должен обеспечить Евросоюзу возможность автономной круговой обороны. Речь идет о плане перевооружения ReArm EU на сумму $800 млрд и о повышении военных расходов на 1,5%, предложенном Еврокомиссией. "Европа должна стать более суверенной, более ответственной за свою собственную оборону, лучше экипированной, чтобы действовать и автономно отвечать на немедленные и будущие вызовы и угрозы на 360 градусов", — говорится в заявлении. Еврокомиссии поручено найти источники финансирования военно-промышленного комплекса ЕС. Европейский инвестиционный банк будет переориентирован на финансирование военных проектов. В этой связи участники саммита составили длинный список приоритетных задач "в контексте уроков войны на Украине". В него вошли средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы, включая высокоточные дальнобойные, ракеты и боеприпасы, беспилотники и средства борьбы с ними, космические возможности; средства защиты критической инфраструктуры, повышения мобильности армейских частей; кибернетические возможности, системы с искусственным интеллектом и радиоэлектронной борьбы. Дело за малым: изыскать под это источники финансирования, но эта нетривиальная задача пока оставлена "на потом".

Угроза с Востока

Где же Евросоюз собирается набрать угроз на все 360 градусов? В итоговом заявлении утверждается, что главная опасность исходит от России и Белоруссии, но при этом туманно отмечается, что Европа "должна учитывать угрозы" и "своим остальным границам".

Днем ранее об угрозе со стороны РФ очень пылко говорил президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации, которое по пафосу звучало чуть ли не как объявление войны Москве. Однако не все члены ЕС согласны вступать в противостояние с Россией. Есть среди них и те, кто не хочет выделять военную помощь Украине, продолжающийся конфликт с которой явился одной из причин для созыва чрезвычайной встречи, куда, кстати, пригласили и Владимира Зеленского. Саммит так и не смог принять заявление о поддержке Киева из-за возражения Венгрии. "Мы должны присоединиться к американцам и стремиться к миру, а не к продолжению войны", — объяснил позицию своей страны премьер-министр Виктор Орбан. Заявление по Украине было опубликовано только в качестве текста, одобренного остальными 26 членами сообщества, и будет вновь обсуждаться на следующем саммите 20–21 марта. В документе говорится, что ЕС по-прежнему готов предоставлять Киеву все виды помощи, включая военную, и продолжит оказывать давление на Россию, в том числе посредством санкций.

От консенсуса к "коалиции желающих"

Столкнувшись с серьезными трудностями при выработке консенсуса, лидеры ЕС проявили изрядную креативность в поиске обходных путей, чтобы не зависеть от строптивцев типа Орбана и его коллеги из Словакии Роберта Фицо. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о "новой инициативе по созданию коалиции большинства, чтобы одна страна не могла блокировать всех". В этом смысле прошедшую встречу ЕС можно назвать учредительным собранием членов новой "коалиции желающих", но теперь уже с ярко выраженным антироссийским уклоном. Отличие от прежней печально известной коалиции, состоявшей из стран, поддержавших вторжение США в Ирак в 2003 году, заключается в отсутствии в списке самих Соединенных Штатов.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал некритичным отказ Венгрии и Словакии оказывать военную помощь Киеву — деньги даст "коалиция желающих". Литва, например, берет обязательство выделять Украине 0,25% от своего ВВП каждый год. По оценкам Науседы, если другие страны возьмут на себя такие же расходы, то Украина получит €43 млрд. И это будет "то, что им сейчас нужно".

Предполагается, что эта же "коалиция желающих" отправит своих "миротворцев" на Украину в случае достижения соглашения о мире, но Москва уже категорически отвергла такую возможность. "Мы будем рассматривать присутствие этих войск на украинской территории точно так же, как мы бы рассматривали потенциальное присутствие НАТО на Украине, потому что, какими бы флагами ни прикрывалась эта операция — евросоюзовским, национальными флагами стран — поставщиков контингентов, какие бы там шевроны вплоть до бандеровских ни наклеивались бы на рукава униформы, все равно это будут натовские войска", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К миру через силу"

Чрезвычайный саммит ЕС четко обозначил решимость европейской "партии войны" продолжать спонсировать украинский режим, что полностью противоречит стратегии президента США Дональда Трампа. Вашингтон, напомню, приостановил оказание военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву, пытаясь таким образом склонить Зеленского к миру. В Брюсселе же повторяют заклинание о "мире через силу", то есть через накачивание Украины оружием. "Это также в интересах президента Трампа — мир через силу. И если он хочет достичь этого, то это возможно только с поддержкой ЕС и стран — членов ЕС", — заявила по итогам саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Германский политолог, председатель Евразийского общества в Берлине Александр Рар не сомневается, что Европа хочет усилить свое противостояние с Россией после геополитических перемен в Вашингтоне. "Немцы несут деньги, Франция кладет в общую копилку свои атомные ракеты, а Великобритания — свой прежний имперский дух", — написал он в своем Telegram-канале. "Европа тем временем усиливает свою вражду с Россией, не желая ни при каких условиях признавать поражение Украины, которую считает "своей", а не российской", — добавил он.

Лед тронулся, командовать мирным парадом на Западе будет Трамп?

Но мирный процесс, хотят того или нет в Брюсселе, Лондоне или Париже, уже запущен, и европейские сторонники дальнейшей милитаризации Украины могут добиться того, что их участие в этом процессе окажется максимально маргинализированным. "Актуальный вопрос заключается в том, сможет ли ЕС с его неуклюжей структурой, ориентированной на консенсус, адаптироваться достаточно быстро, чтобы гарантировать, что Европа не останется позади, когда президент Трамп перевернет мировой порядок", — резонно заметила газета The New York Times. На следующей неделе представители США и Украины встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить контуры будущих мирных договоренностей. Накануне Трамп также заявил, что хотел бы обсудить вместе с Россией и Китаем вопросы сокращения ядерных вооружений, что затрагивает безопасность не только США и России, но и всего мира. Утверждая планы милитаризации и занимая "круговую оборону", Европа пытается дать ответ на вопрос, как обеспечить свою безопасность при сокращающейся помощи со стороны американцев. При этом, запуская гонку вооружений, она рискует в один прекрасный момент оказаться проигравшей в борьбе с врагов, которого, как выяснится, и не было.

Андрей Суржанский

Обозреватель Аналитического центра ТАСС