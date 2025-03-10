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С приходом в Белый Дом администрации Трампа между США и Европой возникло «недопонимание», которое с каждым днём усугубляется и грозит перерасти в серьезную конфронтацию.

На фоне заявлений американских властей по поводу их стремления к скорейшему завершению украинского конфликта, представители европейской «партии войны» усиливают поддержку Киева. По крайней мере на словах.

В ответ Дональд Трамп грозится уменьшить американское присутствие на территории Европы, снизить роль США в НАТО, а также ввести заградительные пошлины на импорт товаров из ЕС.

В свою очередь, Европе угрожают Вашингтону ответными мерами, которые касаются не только «зеркальных» шагов в сфере экономики.

Так, президент Европейского комитета по развитию НАТО призвал конфисковать всё военное имущество США в Европе.

В своем недавнем посте в соцсети чиновник написал, что в случае выхода Америки из Североатлантического альянса, всё находящееся на территории Европы вооружение из США необходимо передать формирующейся европейской армии.

Напомним, что вчера на экстренном саммите в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза поручили ЕК предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне сообщества. В ЕС считают, что на фоне конфронтационной политики Трампа содружеству пора обзавестись собственной армией для защиты своих геополитических интересов.