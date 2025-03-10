The Sun: Российское судно везло через Ла-Манш дорогостояще вооружение из Сирии

На "огромном грузовом судне", которое сопровождал российский боевой корабль, через Ла-Манш везли "дорогостоящую военную технику", утверждает The Sun. Британцы так разволновались, что подняли в небо авиацию. Впрочем, никаких доказательств, кроме нескольких фото и домыслов "экспертов", у газеты нет.

Джулиана Крус Лима (Juliana Cruz Lima)

Тяжеловооруженный корабль сопровождал огромное грузовое судно, находящееся под санкциями. Москва вынуждена прибегать к более длинным и дорогим маршрутам, чтобы снабжать свою армию на Украине.

На палубе стояли вооруженные офицеры и солдаты "Безумного Влада Путина" в полном обмундировании, что намекает на перевозку дорогостоящего оборудования.

На эксклюзивных фото вы можете видеть, как военные перемещаются между управляемыми пулеметными точками, а люди в оранжевых жилетах жгут неизвестные документы в огромных металлических бочках.

Если увеличить изображения, на них легко узнать экипаж корвета "Бойкий" (судя по бортовому тактическому номеру, это мог быть другой корабль, даже тут соврамши. — прим. ИноСМИ), сопровождающий торговое судно Baltic Leader через территориальные воды Великобритании.

Пулеметы, рации, бинокли — обычное дело, когда мы смотрим на солдат Путина.

Газета The Times подтвердила информацию о том, что российские моряки стояли на палубе с готовностью применить оружие. Также подтвердилась информация об уничтожаемых в огне документах.

Морское противостояние

Королевский флот следовал за "Бойким" три дня. Предположительно, торговое грузовое судно перевозило дорогостоящую военную технику для Кремля.

Фрегат 23 типа, корабль Его Величества "Сомерсет" следил за каждым движением российской оперативной группы. Для сбора разведданных в небо был поднят десантный палубный вертолет "Мерлин". Каждый шаг британских ВМС координировали союзные силы по НАТО.

Представитель Королевского флота подтверждает: "Британский фрегат 23 типа использовал мощные системы обнаружения и радары, чтобы сообщать о передвижениях россиян. Мы также подняли свой вертолет "Мерлин" из 814-й морской авиационной эскадрильи, чтобы собрать ценную информацию с неба".

"Во время операции корабль работал рука об руку с патрульными самолетами Великобритании и союзными силами НАТО. Они обеспечивали непрерывное наблюдение за целевой группой", — добавил (полоумный. — прим. ИноСМИ) военный.

Наблюдение началось 1 марта, когда "Бойкий" вошел в южные воды Северного моря на пути к Ла-Маншу, чтобы встретиться с контейнеровозом.

Пока конвой возвращался в российские воды, Королевский флот продолжал операцию, отслеживая весь путь неподалеку от французского острова Уэсан и через Ла-Манш.

Сирийский экспресс

По всей видимости, это было частью так называемого "Сирийского экспресса" — операции по переброске вооружения с военной базы в Тартусе на территорию Украины. Москва дает понять, что наращивает силы в зоне конфликта.

Аналитик Open Source Centre Джозеф Бирн так прокомментировал событие: "С середины февраля мы наблюдали, как несколько грузовых судов под российскими флагами направлялись из Сирии в Средиземное море через Ла-Манш".

"Каждый раз русские ведут себя одинаково. Они отключают радиоответчики при входе в сирийские воды и никому не передают конечные пункты назначения. Судя по всему, военный корабль им понадобился для защиты ценного груза при переходе через Ла-Манш", — заключает Бирн.

Поскольку Украина усилила удары по российским военно-морским объектам в Черном море, Москве приходится выбирать более длинные и рискованные маршруты поставок.

Отставной офицер ВМС США, а ныне глава консалтинговой фирмы Droxford Maritime Джеймс Дроксфорд пишет: "Украина способна одним ударом нанести огромный ущерб Москве, уничтожив сотни тонн жизненно важного груза, это огромный риск для России".

Западные чиновники обсуждают новые ограничения для российского "теневого флота" грузовых судов, но в соответствии с международным правом Великобритания не имеет юридических прав блокировать проход через свои воды.

Тем временем Турция столкнулась с растущим давлением, чтобы не допустить транзита российского оружия через Босфор.

Поскольку в ближайшие недели ожидаются новые поставки российского оружия, Королевский флот остается в состоянии повышенной готовности, не упуская из виду путинскую военную машину, спокойно проплывающую мимо берегов Великобритании.