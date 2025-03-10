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Известия.ru

«Рособоронэкспорт» сообщил о возможном скором начале производства Су-57Э в Индии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Нина Падалко

В Индии в короткие сроки возможно начало производства истребителей пятого поколения Су-57Э при положительным решении Нью-Дели. Об этом 7 марта сообщили в «Рособоронэкспорте».

«В случае положительного решения индийской стороны <...> в короткие сроки возможно начало производства российского истребителя пятого поколения Су-57Э», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что производство планируется осуществлять на заводах, где изготавливают истребители Су-30МКИ, которых на текущий момент корпорация HAL по контракту с «Рособоронэкспортом» выпустила более 220 единиц.

Уточняется, что российская сторона готова реализовать программу модернизации парка Су-30МКИ индийских военно-воздушных сил (ВВС). К этому планируется привлечь предприятия промышленности Индии.

По данным «Рособоронэкспорта», прироста боевых возможностей Су-30МКИ можно достичь с помощью интеграции новых образцов авиационных средств поражения, а также совершенствованием систем оборудования борта.

Министр обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия Винай Кумар 18 февраля подписали соглашение для упрощения взаимодействия между министерствами обороны стран при организации совместных мероприятий. В ходе встречи стороны также отметили важность подписанного документа для взаимодействия в военной области.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
РОЭ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
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