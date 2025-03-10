Минобороны Индии намерено закупить дополнительно 10 самолетов ВТА C-295 для ВВС страны

ЦАМТО, 7 марта. Минобороны Индии ведет с компанией Airbus переговоры о покупке для ВВС страны 10 дополнительных самолетов ВТА C-295 в рамках наращивания усилий по замене устаревшего парка военно-транспортной авиации.

Об этом агентству Reuters сообщили три знакомых с ситуацией анонимных источника. Компании Airbus и Tata Advanced Systems, а также Министерство обороны Индии пока отказываются комментировать эту информацию.

Исходя из стоимости заключенного в 2021 году контракта на покупку 56 самолетов, стоимость дополнительного заказа может составить около 460 млн. долл.

Индия является крупнейшим в мире импортером оружия, но стремится увеличить производство ВиВТ на своей территории для снижения зависимости от импортеров и достижения паритета с соседним Китаем.

В прошлом году власти Индии также предварительно одобрили в дополнение к базовому контракту покупку 15 самолетов C-295 для ВМС и Береговой охраны Индии.

По информации источников Reuters, индийское правительство и далее, вероятно, будет размещать заказы на поставку C-295. По данным одного из источников, Минобороны Индии намерено приобрести в дополнение к 56 заказанным в 2021 году C-295 еще до 75 самолетов.

Предполагается, что новые C-295 будут собираться на предприятии в Гуджарате, но, если Нью-Дели захочет получить технику быстрее, часть самолетов может быть произведена на мощностях в Испании.

Как сообщал ЦАМТО, 24 сентября 2021 года Минобороны Индии подписало с Airbus Defense and Space контракт на поставку 56 самолетов ВТА C-295MW для ВВС страны. Стоимость заказа составила 219,35 млрд. рупий (2,659 млрд. долл.). Стороны также подписали офсетное соглашение, в рамках которого Airbus будет выполнять компенсационные обязательства в размере 30% от стоимости продажи. Новые самолеты предназначены для замены 50 состоящих на вооружении устаревших HS-748 Avro, которые эксплуатируются с середины 1960-х годов.

Первые 16 самолетов должны быть поставлены ВВС Индии в готовом к эксплуатации состоянии с предприятия Airbus в Испании. Первый самолет был передан ВВС Индии в сентябре 2023 года. Полностью поставка данной партии должна быть завершена к августу 2025 года.

Еще 40 C-295MW будут изготовлены по лицензии в Индии совместным предприятием TATA Consortium, сформированным Tata Advanced Systems Limited (TASL) и Tata Consultancy Services (TCS) на заводе в Вадодаре (шт.Гуджарат) в течение десяти лет после подписания контракта. Предприятие было официально открыто в октябре 2024 года. Ожидается, что первый собранный в Индии C-295MW будет поставлен заказчику в сентябре 2026 года, а последний – в августе 2031 года.

Кроме того, в феврале 2024 года Министерство обороны Индии одобрило закупку 15 морских самолетов на базе C-295MW, включая 6 морских патрульных самолетов C-295MPA для ВМС и 9 морских разведывательных C-295MSA для Береговой охраны. Предполагается, что 12 самолетов будут собраны в Индии компанией TASL, а три поставлены из Испании. Тем не менее, о заключении твердого контракта на их поставку не сообщалось.