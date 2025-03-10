В шаге от коллапса: британские профсоюзы согласились на месяц отложить забастовки на базах Королевского флота

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Профсоюзы Unite и Prospect, представляющие интересы капитанов и экипажей буксиров, обеспечивающих поддержку Королевского флота Великобритании, объявили о приостановке запланированных ранее забастовок. Эти акции могли бы повлиять на обслуживание судов на военно-морских базах, а также на другие критически важные услуги, включая доставку продовольственных запасов и боеприпасов, устроив настоящий коллапс в ВМС, пишет портал Maritime Executive.

В материале говорится, что причиной конфликта стало недовольство профсоюзов тем, что их члены не были включены в процесс обсуждения нового контракта на услуги, который в настоящее время согласовывается между оператором Serco Marine и Министерством обороны Великобритании. Договор охватывает услуги на базах флота в Девонпорте, Портсмуте, Фаслейне, Грейт-Харбор-Гриноке и Кайле-оф-Лохалше.

Компания Serco, которая имеет 10-летний контракт стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиона долларов), подлежащий продлению, обеспечивает навигационную поддержку для всех судов флота, включая авианосцы и атомные подводные лодки, а также отвечает за доставку топлива, воды, боеприпасов, очистку танков и пассажирские перевозки в портах Королевского флота. Оператор взял на себя эти функции в 2008 году в рамках приватизации Королевской вспомогательной морской службы.

В свою очередь, профсоюз Prospect, члены которого в основном работают на базах в Фаслейне, Портсмуте и Девонпорте, начал забастовки с 24-часовой остановки работы 3 февраля, а затем продолжил акции в виде строгого соблюдения трудовых правил и запрета на сверхурочную работу. При этом ещё один профсоюз Unite планировал начать серию забастовок и отказ от сверхурочной работы с 6 марта.

Между тем, после переговоров с Министерством обороны, Serco и Королевским флотом профсоюз Unite сообщил о соглашении приостановить забастовки на всех базах. Компания-оператор, в свою очередь, согласилась отложить подписание нового контракта с Министерством обороны на 30 дней, чтобы провести консультации с профсоюзами.

Руководители Unite утверждают, что правительство планирует сократить стоимость контракта на 250 миллионов фунтов стерлингов (310 миллионов долларов), что ставит под угрозу около 100 рабочих мест. Среди обсуждаемых мер — предложение сократить количество буксиров, используемых для перемещения атомных подводных лодок, с шести до четырех.