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Военное обозрение

Глава американской разведки: Трампа и всех, кто выступает за мир, называют «марионетками Путина»

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Соединенных Штатов не желает урегулирования украинского конфликта. В подобном развитии событий он не заинтересован.

Такое заявление сделала директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.

Она отметила, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и всех, кто выступает за мир, называют «марионетками Путина».

Когда кто-либо осмеливается выступить за мир, как это сделали президент Трамп, я, Джей Ди Вэнс и многие другие, нас обвиняют в том, что мы являемся российскими агентами или марионетками Путина

- заявила глава американской разведки.

По ее мнению, в этом проявляется влияние ВПК Соединенных Штатов. Продавцы оружия применяют одну и ту же избитую тактику, чтобы опорочить любого, кто мешает им наживаться на войнах. Директор Нацразведки заявляет, что это отвратительно.

Габбард отметила, что новая администрация Белого дома решительно выступает за то, чтобы положить конец многолетнему трагическому кровопролитию и человеческим жертвам. Она заявила, что «поджигатели войны» обрушили на сторонников мира массу клеветнических обвинений, но американский народ видит правду.

Вашингтонская администрация 4 марта официально объявила о полной приостановке военной помощи Украине. Вероятно, на данное решение в значительной степени повлияло недостойное поведение главы киевского режима Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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