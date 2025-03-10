Экстренный саммит ЕС: Орбан заявляет о поддержке Трампа, Мелони считает себя связующим звеном в трансатлантических отношениях (Berliner Zeitung, Германия)

BZ: Венгрия, Словакия и Италия выразили сомнения в планах по перевооружению ЕС

Согласно плану Урсулы фон дер Ляйен, ЕС должен укрепить свою военную мощь и активнее помогать Украине, пишет BZ. Однако не все с этим согласны. Венгрия и Словакия выражают озабоченность планами Брюсселя, а премьер Италии дала понять, что ее страна не отправит военных на Украину.

Франц Бекки (Franz Becchi), Рафаэль Шмеллер (Raphael Schmeller)

В четверг главы 27 государств и правительств собрались на экстренный саммит в Брюсселе. Что принесут Европе миллиардные расходы на оборону?

ЕС столкнулся со встречными ветрами: Виктор Орбан из Венгрии и Джорджа Мелони из Италии становятся причиной жарких дебатов в Брюсселе.

Военные действия на Украине стали слишком дорого обходиться США. В связи с этим Дональд Трамп прекратил военную помощь Киеву и работает над мирным соглашением с Россией. Однако вместо того, чтобы активно искать дипломатическое решение, европейцы, похоже, намерены продолжать военные действия на Украине.

Согласно плану председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "Перевооружение Европы", ЕС должен выделить 800 миллиардов евро на вооружение. Ситуация "крайне опасна", — заявил политик от ХДС на специальном саммите ЕС в Брюсселе. Европа должна быть способна к обороне и дать возможность Украине "защитить себя и бороться за прочный и справедливый мир".

ЕС стремится вооружиться против "российской угрозы"

Премьер-министр Польши Дональд Туск пошел еще дальше и подчеркнул, что "Европа в целом" в состоянии "победить в любой военной, финансовой и экономической конфронтации с Россией — мы просто сильнее". "Мы просто должны начать верить в это и тогда мы победим в гонке вооружений с Россией". Еще до начала саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа вступает в новую эру. Самая большая опасность исходит от "российской угрозы", которой необходимо противостоять с помощью мощного оружия. Макрон также призвал начать стратегические дебаты о возможном расширении французского ядерного зонтика на европейских союзников.

Владимир Зеленский, который также принимал участие в экстренном саммите ЕС, поблагодарил европейцев за поддержку. "Мы не одиноки", — заявил он. Еще на прошлой неделе Трамп выставил его за дверь, а теперь между двумя государственными лидерами наметились признаки примирения.

Курс Европы явно направлен на укрепление военной мощи, однако в ЕС раздаются и критические голоса. В частности, Венгрия и Словакия выражают озабоченность планами Брюсселя, у Италии тоже возникают сомнения ввиду ее крупного государственного долга.

Несмотря на это, премьер-министра Словакии Роберта Фицо можно посадить за стол переговоров с помощью экономических рычагов давления — например, возобновления поставок российского газа, — чтобы выработать общую европейскую позицию по Украине. Виктор Орбан из Венгрии, который явно принял сторону Дональда Трампа, также может в итоге согласиться с планами перевооружения.

"Мои встречи во Франции подтвердили, что хотя мы можем не соглашаться по вопросам мирного процесса, мы согласны с тем, что мы должны укрепить обороноспособность европейских стран, и эти усилия должны расширить возможности государств-членов, а не брюссельских бюрократов", — написал Орбан в X.

Еще одна ключевая фигура — Джорджа Мелони. Премьер-министр Италии отвергла британско-французский мирный план и дала понять, что Италия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Ее коалиция расколота: в то время как министр иностранных дел Антонио Таяни (от партии "Вперёд, Италия") выступает за совместное европейское решение, министр транспорта Маттео Сальвини (лидер парламентской партии "Лига") безоговорочно поддерживает позицию Трампа. Он решительно отверг план перевооружения госпожи фон дер Ляйен.

Мелони в роли "строителя мостов" между Европой и США?

Мелони считает себя связующим звеном между США и Европой и хотела бы привлечь Европу к переговорам по Украине. Однако расходы Италии на оборону все еще ниже целевого показателя НАТО в 2% ВВП, а при государственном долге более 134% страна не намерена влезать в новые долги — особенно на оборонные расходы, к которым итальянское население относится скептически.

Ясно одно: план Урсулы фон дер Ляйен "Перевооружение Европы" знаменует собой поворотный момент в европейской политике. До сих пор жесткие долговые ограничения ЕС считались незыблемым принципом. Во время кризиса евро в ряде стран ЕС, особенно в Южной Европе, были приняты жесткие меры экономии, которые привели к значительному сокращению социальных расходов. Во время пандемии коронавируса фармацевтической промышленности были выделены миллиарды, но многие социальные последствия кризиса так и остались нерешенными. Количество больничных коек еще больше сократилось, а бедность возросла.

Теперь, когда в центре внимания находится перевооружение, финансовые проблемы, похоже, уже не играют роли. Как сказал однажды Питер Устинов, британский актёр театра: "Во всем мире я встречал людей, которые собирали деньги в помощь детям. Но я никогда не видел генерала, который собирал бы деньги на оружие. Деньги были всегда".