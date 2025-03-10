Великобритания продолжит снабжать Украину разведывательными данными - СМИ

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

Лондон. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Великобритания продолжит поставлять Украине разведданные, а также свой анализ необработанных данных, хотя после отказа США от передачи разведывательной информации Киеву этот поток будет ограничен, сообщила The Guardian со ссылкой на источники.

"Они не так эффективны, как возможности США, не такого масштаба и не способны занять их место", - сказал изданию бывший правительственный чиновник.

Тем не менее, по его словам, разведывательные данные, собранные со спутников, наземных станций, самолетов наблюдения, накапливаются и передаются Украине в сочетании с материалами из открытых источников. Это позволяет наносить глубокие ракетные удары и удары беспилотников по территории России.

Газета пишет, что Франция также публично заявила, что продолжит предоставлять разведданные Украине.

Французский министр обороны Себастьян Лекорну заявил, что, приостановка передачи данных Соединенными Штатами окажет "значительное оперативное воздействие", и Париж продолжит оказывать помощь.

Ранее ряд западных СМИ со ссылкой на источники писал, что США приостановили военную помощь Киеву, а также прекратили передачу Украине разведывательной информации.