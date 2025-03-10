Bloomberg: США потребуют от Украины скорейшего прекращения огня

Дональд Трамп готовится поставить Киеву ультиматум, сообщает Bloomberg. По данным агентства, президент США решительно настроен добиться мирной сделки — и теперь он будет требовать от Зеленского согласиться на прекращение огня.

Европейским чиновникам сообщили, что американский президент Дональд Трамп намерен увязать предлагаемую сделку между США и Украиной по добыче полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательства по скорейшему прекращению огня с Россией. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Вашингтон четко дал понять, что Трамп готов завершить работу над соглашением о недрах, работа над которым была отложена после его ссоры в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским на прошлой неделе, при условии, что украинский лидер согласится на реальные шаги по перемирию и переговорам с Москвой, говорят наши собеседники.

Эти дополнительные условия являются главой причиной, по которой соглашение об экономическом сотрудничестве до сих пор не подписано — несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского, свидетельствующие о том, что они готовы довести начатое до конца.

По словам наших высокопоставленных источников, в ближайшие дни может наметиться прогресс в вопросе заключения сделки, а украинские и американские чиновники могут встретиться в Саудовской Аравии, куда Зеленский должен приехать на следующей неделе. Другие должностные лица предупредили, что позиция США всегда может скорректирована, поскольку Трамп известен тем, что часто меняет свое мнение.

Белый дом не ответил на просьбу о комментарии.

В последние дни несколько чиновников из администрации Трампа заявляли, что критически важная сделка по минеральным ресурсам является важнейшим шагом к реализации плана президента США по установлению мира на Украине.

В четверг Зеленский заявил лидерам Европейского союза в Брюсселе, что Украина и Америка возобновили работу. "Мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет содержательная встреча", — сказал он.

Нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов согласиться на прекращение военного конфликта — равно как и того, что США вынуждают Москву идти на компромиссы. Это резко противоречит требованиям, выдвинутым Зеленским. Для того чтобы боевые действия прекратились, любое перемирие должно быть достигнуто с учетом позиций как России, так и Украины.

В последние дни США оказывали сильное давление на Зеленского, приостановив всю военную помощь и прекратив передачу разведданных. По мнению европейских чиновников, этот шаг был направлен на то, чтобы убедить украинского президента пойти навстречу интересам Трампа.

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил в эфире телеканала Fox: "Я думаю, если мы сможем провести переговоры, а также обсудить некоторые меры по укреплению доверия, президент рассмотрит возможность разморозки поставок военной помощи".

Решение о прекращении обмена разведывательной информацией, в частности, является экстраординарным шагом, не имеющим прецедентов, и может нанести ущерб трансатлантическим отношениям, полагают действующие и бывшие официальные лица в США и Европе.

Обмен информацией между союзниками часто связан с сохранением человеческих жизней, заявил сотрудник одной из европейских спецслужб. Эта деятельность обычно осуществляется вне политики и не используется в качестве инструмента давления, добавил чиновник.

Киев полагается на разведданные от союзников, которые несколько наших собеседников назвали жизненно важными, во всем — от раннего предупреждения о российских воздушных атаках и сухопутных операциях до идентификации военных целей для нанесения собственных ударов. Возможности некоторых средств поражения, предоставляемых Украине союзниками, включая британские крылатые ракеты, также зависят от данных США.

Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ, в четверг в интервью британской радиостанции Times Radio назвал данную меру элементом "тактики давления и вымогательства".

"Никогда, никогда в моей практике мы не перекрывали поток разведывательной информации из политических соображений", — заявил он.

По словам одного из чиновников, параллельно с выдвижением требований в отношении Украины американские официальные лица ведут переговоры с Россией — хотя неясно, оказывается ли при этом давление на Москву с тем, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Администрация Трампа предполагает, что любое соглашение о прекращении огня потребует от Украины территориальных уступок и исключит ее членство в НАТО. Также остается неясным, будут ли США предоставлять гарантии безопасности помимо тех, что связаны со сделкой по минеральным ресурсам.

Несколько европейских чиновников заявили, что, по их мнению, конечная цель Путина — захватить Украину — не изменилась, и российскому президенту нельзя доверять. Они считают, что боевые действия закончатся, если Путин прекратит военное вмешательство, начавшееся чуть более трех лет назад (заявления о намерении России "завоевать" Украину являются фейком западной пропаганды — прим. ИноСМИ).

Великобритания прилагает все усилия, чтобы добиться восстановления поставок американской военной помощи и разведданных на Украину, заявили нам источники в Лондоне.

Их заморозка может существенно ограничить как оборонительные операции ВСУ, так и возможности поставляемых Великобританией ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow, которые используют американские навигационные данные и оперативную поддержку, отметил в беседе с нами британский чиновник. Великобритания будет продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить Украину собственной разведывательной информацией, подчеркнул он.

Пресс-секретарь британского правительства отказался от комментариев.

"Мы не знаем, будет ли заключена сделка, — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время посещения оборонного предприятия на северо-западе Англии в четверг. — Боевые действия продолжаются, и было бы большой ошибкой думать: "Ну, теперь нам остается только ждать сделки".

Намерения Путина

Ключевая задача Европы — проверить уверенность Трампа в том, что Путин серьезно настроен на переговоры о достижении реальных мирных договоренностей. Под руководством Великобритании и Франции европейские лидеры разрабатывают план по предоставлению Украине гарантий безопасности, которые потребуются при любом варианте урегулирования.

Лондон и Париж ясно дали понять, что эти гарантии потребуют поддержки со стороны США, но Трамп до сих пор не проявлял особой заинтересованности.

Некоторые европейские чиновники опасаются, что стремление Трампа к быстрому перемирию без гарантий безопасности рискует навязать Киеву невыгодную сделку — а это, в свою очередь, подорвет безопасность всего континента.

Представители тех же ведомств скептически относятся к тому, что Путин может дать добро на введение западных миротворцев на Украину — несмотря на заявления Трампа о том, что он согласится. Меж тем министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг отверг эту идею. Наши собеседники надеются, что если Москва будет придерживаться этой позиции на переговорах, то тогда Трампу станет ясно: это именно Путин не хочет идти на компромисс.

При таком сценарии главная опасность заключается в том, что Трамп просто самоустранится от урегулирования, оставив после себя хрупкое перемирие, которое вряд ли продержится долго, считают европейские чиновники.

Авторы: Алекс Уикхэм (Alex Wickham), Альберто Нарделли (Alberto Nardelli) и Дженни Леонард (Jenny Leonard).