Келлог: стамбульские договоренности могут быть точкой старта для переговоров по Украине

Можно начать с этой позиции, заявил спецпосланник президента США по Украине и России

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Ситуация со времен проекта стамбульских договоренностей изменилась, однако они могут стать отправной точкой для переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

"Я соглашусь с тем, что сказал [спецпосланник президента США] Стивен [Уиткофф]. Стивен сказал, что это [стамбульские договоренности] - отправная точка", - сказал Келлог, выступая на онлайн-семинаре, который проводит Совет по международным отношениям. "Я не думаю, что для всех нас это справедливые рамки, и я думаю, что мы должны разработать что-то совершенно новое. Можно начать с этой позиции, <...> это будет то, на что должны обратить внимание команды переговорщиков", - добавил Келлог.

В конце февраля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что проект стамбульских договоренностей 2022 года может быть взят за основу в украинском урегулировании.

С начала специальной военной операции Россия и Украина вели переговоры - сначала на территории Белоруссии, а в конце марта 2022 года - в Стамбуле. К этому моменту делегации парафировали проект соглашения, в который входили, в частности, обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу и отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. Как позднее признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло по предложению премьер-министра Великобритании в то время Бориса Джонсона, который специально прибыл в Киев.