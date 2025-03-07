Российские корабли - носители "Калибров" провели бой с "противником" на Балтике

В качестве корабля "неприятеля" выступил ракетный катер "Димитровград", сообщила пресс-служба Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей Балтийского флота "Зеленый Дол", "Град" и "Наро-Фоминск", а также ракетный катер "Димитровград" были задействованы в учениях по нанесению ударов крылатыми ракетами по "противнику", сообщила пресс-служба флота.

"В рамках учения экипажи малых ракетных кораблей "Зеленый Дол", "Град" и "Наро-Фоминск" - носители ракетных комплексов "Калибр" - отработали тактику нанесения ракетного удара по кораблю условного противника", - говорится в сообщении. В качестве корабля "неприятеля" выступил ракетный катер "Димитровград".

"В назначенных районах Балтийского моря малые ракетные корабли произвели электронные пуски противокорабельных крылатых ракет", - отметили военные. Учения проводились в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия с обеих сторон.

Отработка задач Балтфлотом проходит на фоне развернутой НАТО операции под названием "Балтийский дозор", которая запущена в Балтийском море для защиты подводной инфраструктуры - энергетических и информационных кабелей. В операции, по данным командования НАТО, задействованы фрегаты и морские патрульные самолеты стран альянса. Запуск миссии стал реакцией на повреждение 25 декабря прошлого года подводного кабеля между Финляндией и Эстонией.