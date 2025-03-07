Захарова: РФ нужен устойчивый мир на Украине, а не "передышки" для перевооружения

Великобритания и Франция не представляли Москве свой "мирный план", заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Москва стремится к установлению устойчивого мира на Украине и не приемлет "передышек", нацеленных на перевооружение Киева. Великобритания и Франция не представляли РФ свой "мирный план", заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя французско-британскую инициативу по прекращению огня на Украине.

"Этот план не был как-то официально никому передан. Мы о нем знаем только из средств массовой информации, - сказала дипломат. - Все эти манипуляции словами "перемирие", "временная остановка огня" или еще что-то - пусть они сами с собой разговаривают. Мы все прекрасно про них понимаем и знаем".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ранее Запад сам признавался, что под этими словами "как правило, скрывается просто желание передышки, перевооружения, перепрошивки для того, чтобы потом с новой силой продолжить".

"Россия остается привержена позиции, которая были озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 года: нам нужен действительно устойчивый мир, а не некие паузы, не некие временные передышки, перемирия, которые противник хочет взять для перевооружения. Нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы, которые будут предохранять возобновление и повторение кризиса", - заключила дипломат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания и Франция надеются завершить подготовку собственного мирного плана по Украине в течение нескольких дней, чтобы представить его президенту США Дональду Трампу. По информации Reuters, на начальном этапе он может предполагать прекращение огня на короткий срок, а в дальнейшем - потребовать более широких гарантий безопасности. И в Великобритании, и во Франции признают, что подобные гарантии в состоянии предоставить только Соединенные Штаты.