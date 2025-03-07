С понтом под зонтом: Макрон пообещал защитить Европу от орд с Востока - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — о том, что может французский президент и зачем ему вообще все это нужно

Ближе к ночи позвонил взволнованный приятель из Парижа: "Ты выступление нашего Маню смотрел?" — "Нет, а было что-то интересное?" — "Да он только что практически объявил в прямом эфире войну России!" Пришлось поставить на паузу легкий детективный сериальчик и найти запись выступления французского президента. Поиски были незряшными — просмотр, что называется, доставил удовольствие: не объявление войны, конечно, но зажег Эмманюэль Макрон не по-детски. Из его обращения к нации следовало, что я, не вылезая из уютного домашнего кресла, перенесся куда-то в парижские предместья. Причем не один, а вместе со всей Россией — чтобы "отсель грозить шведу", а заодно поляку, немцу, французу и всем прочим обитателям европейского цветущего сада.

С больной головы на здоровую

Шутки шутками, но как еще прикажете воспринимать слова о том, что "агрессивность России не знает границ", "пересекает все пределы", "угрожает в воздухе, на море, в космосе и с экранов телевизоров"? Французский президент собрал в кучу все мыслимые и немыслимые обвинения в адрес РФ: "Россия президента Путина нарушает наши границы, чтобы устранять оппозиционеров", "манипулирует выборами в Румынии и Молдавии", "пытается манипулировать общественным мнением посредством распространения лжи в соцсетях" и даже "совершает кибератаки на наши больницы, чтобы помешать их функционированию".

Надо было постараться, чтобы так все перевернуть с ног на голову. Допустим, Макрону ничего не известно о терактах, которые украинские спецслужбы осуществляют в России по указанию главаря киевского режима Владимира Зеленского, пользующегося, очевидно, личным покровительством французского президента. Допустим также, что Макрон забыл о том, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен незадолго до президентских выборов в Молдавии прибыла в Кишинев и открыто агитировала за Майю Санду, да еще и обещала подкинуть денег за правильный — европейский — выбор. Оба предположения маловероятны, но хорошо, предположим.

Но вот что касается "угроз в воздухе и в космосе": разве это не французские дальнобойные ракеты используют ВСУ, чтобы наносить удары в глубину территории России, опираясь при этом на французские же разведданные и целеуказания? О том, что такие данные передаются, открыто заявил в эфире радиостанции France Inter министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. И неужели Макрон всерьез полагает, что Россия сама подорвала собственный газопровод "Северный поток"? Или, говоря про "угрозу на море", он имеет в виду поврежденные подводные кабели на Балтике? Так расследование, проведенное в странах ЕС, уже показало: Россия не имеет к этим инцидентам никакого отношения.

А уж про "угрозу с экранов телевизоров" и "манипулирование общественным мнением" говорить попросту смешно после того, как Евросоюз заблокировал на своей территории вещание почти всех российских СМИ да и собственной прессе приказал соответствовать единой либеральной повестке. Собственно, про европейскую цензуру и отсутствие свободы слова красноречиво высказался на недавней Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс, тут и добавить нечего.

Глобальный конфликт

Ровно в той же извращенной логике выдержано и заявление французского президента о том, что это Россия превратила локальный конфликт на Украине в глобальный. Тут, пожалуй, будет нелишне упомянуть, что никакого конфликта вообще могло бы не быть, если бы Франция вместе с Германией и Польшей выполнила свои обязательства как гарант соглашения, подписанного 21 февраля 2014 года между тогдашним украинским президентом Виктором Януковичем и представителями оппозиции. Но подписи на документе еще не успели просохнуть, как оппозиция это соглашение разорвала, растоптала и пустила по ветру, а европейские гаранты палец о палец не ударили, чтобы помешать государственному перевороту. Более того, в Париже вообще попытались сделать вид, что никакого документа не подписывали. Или, возможно, подписывали, но найти его не могут — беспорядок в архивах, миль пардон.

Позже была возможность мирно урегулировать конфликт на основе минских соглашений, но и тут Франция на пару с Германией даже не попытались воздействовать на Киев, чтобы заставить его исполнять договоренности. А впоследствии и вовсе признались, что у них и мыслей таких не было. Кстати, к срыву урегулирования прямое и непосредственное отношение имеет сам Макрон, благодушно наблюдавший, как тогда еще легитимный украинский президент Зеленский, посмеиваясь, заявлял, что никаких договоренностей не признает и выполнять ничего не будет.

Еще одна возможность добиться мира была в апреле 2022 года, когда Москва и Киев уже согласовали проект соглашения, но тут на сцену ворвался Борис Джонсон, в ту пору премьер-министр Великобритании, и воскликнул: никаких договоров, давайте просто воевать! Может быть, Макрон его одернул, протянул оливковую ветвь и предложил выкурить трубку мира? Нет, напротив, он самым активным образом включился в сколачивание антироссийской коалиции, вовлечены в которую оказались не только натовские союзники по обе стороны Атлантического океана, но и весьма далекие от театра действий Япония, Австралия, Новая Зеландия. В результате на Украину хлынули потоки вооружений, можно сказать, со всего света. И кто же интернационализировал локальный конфликт, превратив его в глобальный? Ответ однозначен: это сделала не Россия, это сделал коллективный Запад, и французскому президенту, объявившему Москву угрозой, принадлежит в этом одна из первых ролей.

Ядерный зонтик

Признаваться в своих ошибках и промахах непросто, но вот госсекретарь США Марко Рубио нашел в себе смелость сделать это. "Честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, которые помогают Украине, и Россией", — так он в эфире телеканала Fox News охарактеризовал конфликт вокруг Украины. По словам дипломата, и Киев, и американский Конгресс, и разные страны ранее считали, что достаточно будет просто "давать Украине все необходимое столько, сколько нужно". "Но это не стратегия", — подчеркнул Рубио, поэтому конфликту "необходимо положить конец".

В противоположность ему Макрон считает дальнейшее накачивание Украины оружием и деньгами единственно верной стратегией, о чем он прямо заявил в обращении к нации: "Россия нам угрожает", поэтому надо продолжать вооружать Киев и самим вооружаться до зубов, всячески наращивая военные расходы. Назвав французскую армию "самой боеспособной в Европе", Макрон пообещал рассмотреть вопрос о том, чтобы раскрыть французский ядерный зонтик над всем Евросоюзом. А заодно анонсировал проведение встречи начальников генштабов ВС европейских стран, чтобы обсудить вопрос отправки войск на Украину.

Почувствуйте разницу: глава американской дипломатии ответственно заявляет о необходимости снижения градуса противостояния между ведущими ядерными державами; президент Франции нагнетает, грозя своим ядерным арсеналом. Вот только угроза эта выглядит довольно жалкой, потому что ни размер ядерного арсенала Франции, ни состояние ее противоракетной обороны несопоставимы с тем, что имеется у России.

Что же касается отправки войск на Украину, то по этому поводу метко высказался вице-президент США Вэнс, заметивший, что лучшая гарантия безопасности — это экономическое сотрудничество с Америкой, а не "20 тыс. солдат из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет". Специально для Макрона, который еще год назад заговорил о своем желании "отправить французских парней в Одессу", можно напомнить одесскую же поговорку: "С понтом под зонтом, а сам под дождем", — она как раз про всякого рода позеров и фанфаронов.

Не генерал, а маршал

Вообще, антироссийское выступление президента Франции имеет три основных причины и, соответственно, преследует три цели. Первая причина связана с неблагоприятной ситуацией внутри страны: политические позиции Макрона неустойчивы, экономика переживает тяжелые времена, социальная сфера в загоне (иначе зачем бы придумывать страшилки про российские кибератаки на французские больницы). В такой ситуации найти внешнего врага, на которого можно списать все проблемы, — это обычно довольно беспроигрышный ход.

Вторая: Макрон, как, впрочем, и многие другие европейские лидеры, слишком тесно связал свою политическую судьбу с судьбой Киева, конкретно — Зеленского. Признать ошибку французский президент не может — не комильфо, остается по мере сил затягивать конфликт, лучше всего — до конца мандата, благо осталось продержаться каких-то пару лет, а там пусть преемник разбирается.

Наконец, третье обстоятельство: Макрон наконец-то увидел возможность выдвинуться на европейскую авансцену в качестве главного и единственного лидера. Об этом он мечтал всегда, но сперва ему мешала Ангела Меркель с ее неоспоримым авторитетом, потом одеяло перетянула на себя брюссельская евробюрократия во главе с фон дер Ляйен, хорошо находившая общий язык с администрацией Джо Байдена. А вот нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп еврочиновников, как и Евросоюз в целом, откровенно недолюбливает, так что для Макрона наступил долгожданный момент. Не случайно и он сам, и его окружение активно принялись вспоминать генерала Шарля де Голля — параллель им кажется вполне прозрачной.

Вот только со стороны такое сравнение выглядит, мягко говоря, неуместным. Генерал де Голль заслужил свой неоспоримый авторитет как президент мира, поборник суверенной и независимой Франции и твердый сторонник добрососедских отношений с Россией. Макрон, долгие годы следовавший в кильватере Вашингтона, пытается сегодня возглавить европейскую "партию войны" и объявляет Россию главной угрозой. И при чем тут де Голль? Скорее уж напрашивается сравнение с главой французских коллаборационистов маршалом Филиппом Петеном: один был тесно связан с гитлеровским режимом нацистской Германии, другой так же неразрывно связан с откровенно нацистским и террористическим режимом Зеленского на Украине. Де Голль — это честь Франции, Петен — ее бесчестье. Остается лишь слегка перефразировать эпизод старого советского фильма: "Вообще после Жака Ширака Франции очень не везло на президентов — это уже мое личное мнение…"

Андрей Низамутдинов

Обозреватель ТАСС