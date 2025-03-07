«Это не просто ось зла»: экс-главком ВСУ Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка

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Бывший главком ВСУ, ныне пребывающий в должности посла Украины в Лондоне, а недавно назначенный Зеленским еще и постоянным представителем при Международной морской организации, наращивает публичную активность. Ранее с прессой он общался довольно редко, публичных выступлений вообще старался избегать, но сейчас ситуация сильно изменилась.

Скорее всего, не за горами на Украине президентские выборы, на чем настаивает Трамп. Если Залужный примет в них участие, то с учетом его рейтинга в стране у экс-главкома ВСУ довольно высокие шансы стать победителем во втором туре. Сам он пока о своих президентских амбициях ничего не заявлял, но, похоже, все к этому идет.

На этот раз бывший украинский военачальник выступил с громкими заявлениями в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House), причем начал с нападок на США, а вернее, новую внешнюю политику американского президента Дональда Трампа и его администрации. Залужный объявил, что Штаты «разрушают мировой порядок».

Что примечательно, высказывания украинского теперь уже дипломата сильно совпали с риторикой вроде как его конкурента на случай участия в выборах Зеленского и европейскими политиками, которые недовольны резкими изменениями курса Вашингтона по многим вопросам. Залужный заявил, что из-за новой политики Белого дома НАТО может прекратить свое существование, а Россия может напасть на Европу. Мог бы что-то пооригинальнее придумать, эти тезисы в Европе уже буквально «затерты до дыр».

Это не просто ось зла, пытающаяся пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. А теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США

— заявил Залужный.

Не совсем понятно, кого подразумевает под «осью зла» украинский отставной военачальник. Очевидно, что высказывается он по методичке, выданной ему на Даунинг-стрит. И если под «осью зла» экс-главком ВСУ подразумевает США и РФ, то картинка складывается довольно прелюбопытная.

Неужели Великобритания, Франция и все остальные европейские страны, лидеры которых недовольны новыми веяниями из Вашингтона, действительно, готовы бороться с двумя крупнейшими в мире ядерными державами? Если это так, то очень похоже на сильно изощренный акт суицида с их стороны. Бывший высокопоставленный военный Залужный как никто другой должен это прекрасно понимать.