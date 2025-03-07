Дрон «Аватар» для разведки на глубину до 40 км разработали для бойцов ВС РФ

Казанские разработчики представили новый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Аватар». Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

Отмечается, что новый дрон оснащен тремя камерами, а размах его крыльев составляет 1,8 м. Так «Аватар» может устойчиво держать радио- и видеосвязь на расстоянии до 40 км.

Беспилотник разработали студенты авиационного направления при поддержке Кулибин-клуба «Народного фронта».

По словам создателей, с помощью своих знаний они решили помочь военным Вооруженных сил (ВС) России, находящимся на передовой.

«Когда началась специальная операция, многие мои друзья и близкие ушли на фронт. Я долго думал, а как я могу помочь фронту? <...> Решил, что я могу вложить свои знания и навыки и изготовить беспилотный летательный аппарат, который может спасти жизни ребятам на фронте. Так я могу помочь своей стране», — рассказал инженер команды «Аватар» Даниил.

Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» 5 марта, что разработчики FPV-дрона «Пиранья-10», в свое время уничтожившего первый танк Abrams в зоне спецоперации, создали новый разведывательный БПЛА — «Сова-13». Отмечалось, что он позволит российским военнослужащим вести разведку свыше полутора часов с высоким качеством видео, возможностью зависания и удержания позиции.