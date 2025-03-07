Королевские ВМС следят за российскими судами, проходящими через Ла-Манш (Daily Express, Великобритания)

Британский фрегат проследил за российским корветом и торговым судном в Ла-Манше

Британские ВМС подняли вертолет, чтобы проследить за российским корветом, сопровождавшим торговое судно в Ла-Манше, пишет Express. Также наблюдение вели с корвета "Сомерсет", еще в январе следившего за океанографическим судном "Янтарь", которое британцы упорно продолжают считать "кораблем-шпионом".

Марко Джананджели (Marco Giannangeli)

Фрегат королевских ВМС "Сомерсет" задействовал вертолет "Мерлин" "для сбора ценной информации с неба" российских судов, проходивших из Сирии через Ла-Манш.

Королевские ВМС проследили за очередной группой российских судов, прошедших вблизи британских территориальных вод. Фрегат типа 23 "Сомерсет" со средствами противолодочной борьбы проследовал за российским корветом "Бойкий" на небольшом удалении, когда тот сопровождал торговое судно "Балтик Лидер", шедшее курсом из Сирии через Ла-Манш и Северное море. Продлившаяся три дня операция стала вторым случаем за две недели, когда королевские ВМС выполняли задачи по защите Соединенного Королевства в момент прохода российских судов.

При помощи мощных приборов обнаружения и радаров "Сомерсет" собирал данные и докладывал о передвижении русских. С его борта в небо поднимался вертолет "Мерлин" из состава 814-й эскадрильи ВМС для сбора ценной информации с неба. В военно-морских силах подтвердили, что корабль во время операции работал в тесном взаимодействии с британскими патрульными самолетами и с союзными силами НАТО, ведя непрерывное наблюдение за российской оперативной группой.

Наблюдение за "Бойким" фрегат "Сомерсет" начал 1 марта, следуя за ним через Северное море и Ла-Манш до момента его встречи с судном "Балтик Лидер", которое возвращалось из Сирии в Россию.

Базирующийся в Плимуте фрегат продолжил наблюдение на обратном пути после того, как "Бойкий" и "Балтик Лидер" встретились у схемы разделения движения судов возле острова Уэсан недалеко от берегов Франции и вместе отправились через Ла-Манш в Северное море.

Фрегат "Сомерсет" уже второй раз в этом году выходит на задание по поиску и слежению за русскими судами. В январе он следил за подозрительным кораблем-шпионом "Янтарь" (Речь идет об океанографическом судне "Янтарь", которое занимается исследованиями, а не разведкой. – Прим. ИноСМИ), действуя совместно с патрульным кораблем "Тайн".

"Сомерсет" хорошо научился сопровождать российские корабли, несколько раз проведя операции подобного рода, — сказал его командир Джоэл Робертс. — Экипаж корабля продемонстрировал высокий профессионализм. Он будет сохранять бдительность, действуя в британских водах во взаимодействии с союзниками по НАТО и наблюдая за активностью русских по всей Европе".

Прошло всего две недели после предыдущей миссии королевских ВМС по слежению. Тогда фрегат "Айрон Дюк", патрульный корабль "Тайн" и вспомогательное судно "Тайдфорс" выполнили задачу по сопровождению пяти кораблей, включая три торговых судна, который шли из Сирии в российский порт на Балтике.