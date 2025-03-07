В РФ разработали дрон "Аватар", позволяющий вести разведку на глубину до 40 км

Это беспилотник самолетного типа, разведчик с размахом крыла 1,8 м, который оснащен тремя камерами

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Беспилотник самолетного типа "Аватар", позволяющий вести разведку на глубину до 40 километров, разработан в Казани, сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Инновационное изделие изобретателей из Татарстана - дрон "Аватар". Это беспилотник самолетного типа, разведчик с размахом крыла 1,8 м, он оснащен тремя камерами. Одна камера - для оператора, который управляет самим беспилотником, две другие, которые находятся снизу фюзеляжа, - это камера с тепловизором и камера с 30-кратным зумом. "Аватар" может устойчиво держать радио- и видеосвязь на расстоянии до 40 километров", - сообщили в Народном фронте.

Там уточнили, что дрон разработали и производят студенты авиационного направления, обучающиеся в Казани. "Вес этого самолета не превышает трех килограмм, и один человек спокойно может запускать его с рук, он же может быть и оператором, что является важной особенностью беспилотника. Оператор вводит его в режим "автолаунча" (автозапуска, - прим. ТАСС), запускает его, и при наборе заранее заданной высоты переходит на управление дроном при помощи пульта", - рассказал инженер команды "Аватар" Даниил.

Инженер уточнил, что для безопасности операторов антенна с ретранслятором может быть вынесена на 50 метров, чтобы военнослужащий мог управлять беспилотником, находясь на безопасном расстоянии. По его словам, Кулибин-клуб Народного фронта помог с испытанием изделия, а также с рекомендациями по его модернизации.

"Когда началась специальная операция, многие мои друзья и близкие ушли на фронт. Я учусь по авиационной специальности, поэтому решил, что вложу свои знания и навыки и изготовлю беспилотный летательный аппарат, который может спасти жизни ребятам на фронте. Так я могу помочь своей стране и приблизить нашу общую победу", - объяснил свою мотивацию Даниил.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.