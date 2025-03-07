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ТАСС

Минобороны Южной Кореи не комментирует данные об обращении Украины за оружием

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Флаги Украины и Южной Кореи
Флаги Украины и Южной Кореи.
Источник изображения: mizez.com

Агентство News1 со ссылкой на источники в правительстве ранее сообщило, что Киев "недавно передал правительству Республики Корея, что хочет купить у него оружие"

СЕУЛ, 6 марта. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея Чон Ха Гю не стал комментировать сообщение о том, что власти Украины обратились к Сеулу с просьбой продать им оружие. Такую позицию он обозначил во время брифинга.

"Такие сообщения [в СМИ Республики Корея] присутствуют, но мне нечего сказать по этому поводу", - сказал Чон Ха Гю. В среду агентство News1 со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что украинская сторона "недавно передала правительству Республики Корея, что хочет купить у него оружие". Реакция Республики Корея не приводилась, но агентство предположило, что эта возможность фактически исключена из-за "жесткой позиции" президента США Дональда Трампа по вопросу прекращения конфликта на Украине и возможной реакции РФ.

В конце ноября в Сеул с визитом приезжал министр обороны Украины Рустем Умеров, который, как предполагается, просил о поставках вооружений. 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил военное положение, из-за чего страна оказалась в политическом кризисе. Республика Корея воздерживалась от поставок летального оружия на Украину. В Москве неоднократно предупреждали, что такой шаг разрушит двусторонние отношения. 

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