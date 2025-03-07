Конфликт на Украине - это прокси-война между США и РФ - Рубио

Вашингтон. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ситуация, сложившаяся на Украине, является прокси-войной между Соединенными Штатами и Россией.

"Президент Трамп считает, что это затянувшийся конфликт, зашедший в тупик, и, говоря откровенно, это прокси-война между ядерными державами: США, которые помогают Украине, и Россией", - сказал Рубио в интервью Fox News.

"И его (конфликт - ИФ) необходимо завершить", - отметил он.

По словам госсекретаря, союзники ранее считали, что надо давать Киеву "все необходимое столько, сколько нужно".

Рубио также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский "саботировал" и "подрывал" усилия президента США Дональда Трампа по переговорам о прекращении конфликта.

"Трудно двигаться дальше, когда другая сторона конфликта заявляет, что она вообще не заинтересована в мире, и это было то послание, которое все услышали", - сказал Рубио.

"Надеюсь, это исправлено", - заявил он.

По мнению госсекретаря США, необходимо найти путь завершения этого конфликта. И это потребует уступок с обеих сторон.

"Украинцы должны быть там, русские должны быть за столом переговоров. Нам нужно посадить их вместе за стол переговоров", - заявил он.