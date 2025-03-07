В МО РФ рассказали, что длина нити оптоволоконных дронов может достигать 20 км

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Оптоволоконная нить, обеспечивающая связь ряда моделей беспилотных летательных аппаратов, позволяет использовать такие дроны на расстоянии до 20 километров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами. Длина нити в зависимости от конкретной модели может достигать 20 километров", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы противника. "Выполняем широкий спектр задач с применением ударных дронов, начиная с поражения живой силы противника, поражения зданий и сооружений, в котором он находится, пулеметные точки. Также активно уничтожаем технику, в основном для этого используем FPV-дроны на оптоволокне. С использованием этих дронов осуществляем изоляцию района поля боя, не даем противнику совершать подвоз боеприпасов и личного состава", - рассказал начальник службы БПЛА Владимир Солодовников.