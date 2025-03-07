Трамп может быстро возобновить поставки оружия Киеву, если Зеленский подпишет соглашение по полезным ископаемым - СМИ

Вашингтон. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Поставки оружия Украине Соединенными Штатами могут быть возобновлены, если украинский президент Владимир Зеленский подпишет соглашение по полезным ископаемым, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации.

"Если он (Зеленский - ИФ) заключит соглашение, обмен разведданными продолжится, военные поставки, уже выделенные администрацией Байдена, возобновятся", - пишет издание, ссылаясь на одного из чиновников администрации президента Дональда Трампа.

Газета отмечает при этом, что "какой объем новой военной помощи мистер Трамп был бы готов предоставить, не ясно".

В администрации Трампа предположили, что, если Зеленский уступит требованиям Белого дома, "пауза в поддержке Украины может быть относительно недолгой", говорится в публикации.

Издание напоминает, что Трамп в своем обращении к конгрессу накануне сказал, что получил письмо от Зеленского и ценит то, что в нем украинский президент соглашается "сесть за стол переговоров как можно скорее".

Ранее сообщалось, что США приостановили военную помощь Киеву, а также прекратили передачу Украине разведывательной информации.

По данным The Washington Post, США более не будут делиться с Киевом данными о целях на территории России.