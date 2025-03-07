Reuters: Париж и Лондон хотят разработать мирный план по Украине в ближайшие дни

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Великобритания и Франция надеются завершить подготовку собственного мирного плана по Украине в течение нескольких дней, чтобы представить его президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники.

"Мы рассчитываем свести этот план воедино в течение дней, а не недель", - сообщил один из собеседников агентства. Другой европейский дипломат сообщил, что идея заключается в том, чтобы "привести дела в порядок", в том числе в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной.

По информации источников Reuters, перепалка в Белом доме Владимира Зеленского с Трампом ускорила выработку Лондоном и Парижем собственных предложений. На начальном этапе они могут предполагать прекращение огня на короткий срок, а в дальнейшем - потребовать более широких гарантий безопасности. И в Великобритании, и во Франции признают, что подобные гарантии в состоянии предоставить только Соединенные Штаты.

Как пишет агентство, выработка такого плана могла бы вновь открыть путь для премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона в Белый дом для переговоров с Трампом. Однако на данном этапе неясно, включала бы эта встреча также Зеленского.

28 февраля Зеленский встретился в Белом доме с Трампом. Между ними произошла перепалка, во время которой американский лидер и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении. Украинская делегация была вынуждена досрочно покинуть Белый дом по требованию вашингтонской администрации, двусторонние переговоры и запланированное подписание сделки по добыче украинских полезных ископаемых сорвались.

3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что "Америка больше не будет с этим мириться". Затем стало известно о том, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву. Трамп во время выступления во вторник перед обеими палатами Конгресса США сообщил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Зеленский указал, что готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых. В Вашингтоне связывали готовность Киева к переговорам с возможностью возобновления поставок оружия.