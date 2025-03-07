США не хотят войны с Китаем, но поддерживают силы в готовности - глава Минобороны

Вашингтон. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны США Пит Хегсет заявил, что США не хотят и не добиваются торговой или любой другой войны с КНР, но Вашингтон готов к любому исходу событий, передаёт в среду американский телеканал Fox News.

"Те, кто хотят мира, должны готовиться к войне. Именно поэтому мы реструктурируем нашу армию, именно поэтому мы следуем принципам воинской этики - потому что мы живём в опасном мире с мощными развитыми государствами с очень разными идеологиями", - заявил Хегсет в эфире Fox News.

Гарантировать, что его страна готова к вероятной войне - это его работа как главы Минобороны, добавил Хегсет.