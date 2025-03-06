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Военное обозрение

«И закупить беспилотники»: Экс-глава ЦРУ Петреус предложил план по обеспечению Украине преимущества над Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Украина еще может нанести поражение России и диктовать свои условия на переговорах, но для этого необходимо, чтобы западные страны в разы увеличили финансирование Киева. С таким заявлением выступил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус, занимавший этот пост при Бараке Обаме.

Представители демократов в США продолжают размахивать воображаемыми саблями, разрабатывая всевозможные планы по нанесению «поражения» России. Очередной план предложил экс-глава ЦРУ Петреус. По его словам, для нанесения поражения России коллективному Западу необходимо обеспечить Украине такое преимущество, которого у Киева никогда не было. Все это должно привести к тому, чтобы Москва сама признала свое поражение. А для этого нужны огромные средства.

Самым лучшим вариантом для финансирования Украины Петреус назвал изъятие замороженных активов России и передачу их Киеву, чтобы на эти деньги закупить оружие, в том числе беспилотники, за счет которых сейчас украинская армия и держит оборону.

И в идеале это должно включать большую часть, если не все, из замороженных активов России на сумму 300 миллиардов долларов, которые находятся в европейских банках и которые можно было бы конфисковать и передать Украине.

— заявил экс-глава ЦРУ.

По данным украинских ресурсов, большое количество беспилотников сейчас позволяет ВСУ удерживать линию фронта, а также пехота, которую кладут на поле боя сотнями и тысячами. Однако, как признают некоторые эксперты, развитие систем РЭБ в скором времени поставит крест на обычных FPV-дронах, а затем найдется средство и против оптоволоконных БПЛА.

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БПЛА
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