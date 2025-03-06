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ТАСС

Пентагон подтвердил приостановку всей помощи Украине от США

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: © Austin Nooe/ Shutterstock/ FOTODOM

Минобороны США получило соответствующий приказ

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Представитель американского Минобороны на просьбу ТАСС уточнить, предоставляют ли США разведданные Киеву, ответил, что Пентагон получил приказ приостановить оказание всей помощи Украине.

Как сообщил ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник, США приостановили передачу Украине всех разведывательных данных.

На просьбу ТАСС прокомментировать сообщения СМИ на эту тему сотрудник американского военного ведомства ответил: "В понедельник в 18:00 Министерству обороны США был дан приказ приостановить всю помощь Украине, включая помощь, которая была в пути". Других подробностей он не привел. В Пентагоне пока не ответили на уточняющий вопрос о том, касается ли эта приостановка передачи Киеву разведданных.

Газета Financial Times ранее информировала, что США запретили своим союзниками передавать Украине американские "срочные и ценные" разведданные, которые используются для нанесения ударов по "подвижным российским целям". Позднее журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку обмена разведданными между США и Украиной.

3 марта президент США Дональд Трамп назвал в соцсети Truth Social "худшим заявлением" слова Владимира Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что "Америка больше не будет с этим мириться". Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине "не задержится здесь надолго", и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта. Затем Белый дом сообщил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву. 

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