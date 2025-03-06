Париж не намерен делиться с Европой контролем над ядерным оружием - представитель правительства

При этом не исключается сотрудничество с европейскими странами по ядерному сдерживанию

Париж. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Франция готова обсуждать с европейскими партнерами различные проекты, связанные с силами ядерного сдерживания, однако в любом случае сохранит за собой право самостоятельно принимать решения об использовании ядерного оружия, заявила в среду представитель французского правительства Софи Прима.

"Французские силы ядерного сдерживания останутся только французскими", - сказала Прима журналистам по итогам заседания Совета министров.

"Это общее мнение, его разделяет, в частности, президент Франции", - добавила она. При этом Прима отметила, что "президент Франции сможет при необходимости принять решение о том, допустимо ли размещать французские ядерные боеголовки на европейской территории".

При этом она отметила, что Эмманюэль Макрон вынес на обсуждение возможность разработки на общеевропейском уровне культуры ядерного сдерживания. В частности, по словам представителя правительства, "не исключено проведение совместных с Европой учений сил сдерживания".

Ранее лидеры французских правых партий выступили с критикой президента Макрона, который во время визита в Португалию в пятницу заявил о готовности обсуждать с европейскими коллегами создание общеевропейских сил ядерного сдерживания.

"Генерал Шарль де Голль и другие мои предшественники всегда говорили, что жизненно важные интересы имеют общеевропейский масштаб", - отметил позже Макрон. Он добавил, что европейские страны, "желающие углубить диалог с Францией, смогут в случае необходимости участвовать в учениях сил сдерживания".