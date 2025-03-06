Противостояние России и НАТО в небе: путинский самолет пролетел в считанных метрах от французского разведывательного дрона (Daily Mail, Великобритания)

Daily Mail: пролет Су-35 рядом с французским дроном вызывает беспокойство

Министр обороны Франции опубликовал видео, на котором запечатлено, как российский Су-35 сближается с французским дроном в Средиземноморье, пишет Daily Mail. Автор статьи полагает, что Россия "ищет новый плацдарм" в регионе в связи с неопределенностью в вопросе использования сирийского порта Тартус.

Джеймс Рейнолдс

Агрессивные и неоднократные пролеты в небе над Средиземным морем осуществляются в момент усиления напряженности из-за Украины.

Эти видеокадры вызывают беспокойство. На них запечатлен момент, когда российский самолет Су-35 на несколько метров приблизился к французскому беспилотнику "Рипер" в небе над Средиземным морем.

Французский министр обороны Себастьен Лекорню разместил в соцсети видео беспилотника MQ-9 в момент, когда тот парит в небе над морской поверхностью. На этих кадрах видно, как многоцелевой истребитель Су-35 пролетает в непосредственной близости от французского дрона, совершая маневр, который Лекорню назвал "опасным". По словам министра, самолет совершил "три последовательных пролета вблизи дрона", что могло привести к "потере управления беспилотником".

Лекорню написал в сети Х, что это является "демонстрацией намерения ограничивать свободное воздушное движение в международном пространстве".

"Это целенаправленные, непрофессиональные, агрессивные и недопустимые действия", — заявил министр.

Лекорню, занимающий пост с 2022 года, заверил, что Франция будет и дальше "защищать свободу навигации в международном воздушном и морском пространстве". Он заявил, что дрон в тот момент выполнял "разведывательное задание".

Его российские коллеги пока никак не прокомментировали этот инцидент.

В прошлом, когда происходили аналогичные сближения в воздухе, Россия не раз заверяла Запад, что все свои полеты она осуществляет "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

В сентябре прошлого года Москва заявила, что США и коалиционные силы в Сирии допустили "опасное сближение" с российским Су-35 в южной провинции Хомс.

Французские военные регулярно осуществляют полеты над Средиземным морем в целях обеспечения соблюдения норм международного права и поддержания свободы навигации в международном воздушном пространстве.

По оценке итальянской разведки, Россия активно занимается поисками нового стратегического плацдарма в Средиземноморье из-за неопределенности в вопросе использования сирийского порта Тартус.

Падение режима Асада создало угрозу ослабления российского влияния в восточном Средиземноморье, где в воскресенье был замечен Су-35. Директор итальянской службы внешней разведки AISE Джованни Каравелли заявил во вторник на пресс-конференции в Риме, что Россия переориентирует свою геополитическую стратегию, сосредотачивая усилия на Северной Африке и регионе Сахеля и Сахары.

Побережье северной части Африки может стать альтернативой Тартусу, отмечает итальянское информационно-аналитическое издание Decode 39.

Вчера агентство AISE представило в Риме свой разведывательный доклад за 2024 год.

Россия в январе также сделала вывод, что Франция "готовится к конфронтации с нашей страной".

На фоне неопределенности относительно роли США в Европе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план по перевооружению стран ЕС стоимостью 800 миллиардов евро. По ее словам, пакет предложений под названием "Перевооружить Европу" будет представлен руководителям 27 стран-членов Евросоюза, в том числе президенту Франции.

Завтра лидеры стран ЕС должны провести в Брюсселе экстренное совещание. А украинский президент Владимир Зеленский, как ожидается, вернется в США для согласования сделки по важным минеральным ресурсам с американским президентом Дональдом Трампом. Это станет первым шагом к соглашению о прекращении огня.

Европейские руководители все чаще предупреждают о недопустимости того, чтобы в результате такой мирной сделки Украина и Европа в целом стали уязвимы для нападений со стороны России, вторя призывам Зеленского о неких гарантиях безопасности.

Администрация Трампа призывает Европу увеличить военные расходы и предупреждает, что союзники Америки не должны больше рассчитывать на нее в вопросах обороны, так как США смещают акценты в своей внешней политике.

Зеленский во вторник решил пойти на примирение с Трампом после того, как США "поставили на паузу" всю военную помощь Украине вплоть до завершения "аудита".

По оценкам украинских, британских и американских политиков, Украина сможет продержаться без американской помощи несколько месяцев до наступления лета. А Европа не сумеет полностью восполнить возникающий дефицит поставок.

Американо-украинские отношения дали резкий крен в пятницу во время встречи между президентом Трампом и президентом Зеленским. Они поспорили в присутствии репортеров. Трамп подталкивал Зеленского к подписанию сделки по минералам, дающей США доступ к украинским полезным ископаемым.

Администрация Трампа утверждает, что такая сделка обеспечит долгосрочные инвестиции в будущее процветание Украины и в сдерживание российской агрессии.

Зеленский привел десятки примеров нарушения Россией различных перемирий с 2014 года, хотя в это время на Украине работали многочисленные американские компании.