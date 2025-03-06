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Военное обозрение

«Золотой купол»: на Аляске завершено строительство 20 новых ракетных шахт для наземной системы ПРО

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Источник изображения: topwar.ru

Команда под руководством компании Boeing завершила строительство 20 новых ракетных шахт для наземной системы противоракетной обороны (GMD) в Форт-Грили, Аляска, пишет издание Defense News.

Шахты предназначены для противодействия угрозе со стороны межконтинентальных баллистических ракет третьих стран. Количество ракет-перехватчиков, которые могут быть размещены там, увеличилось с 40 до 60.

Издание напоминает, что меры по укреплению противоракетной обороны на Аляске были предприняты ещё во время первого президентского срока Дональда Трампа, и эта работа продолжалась при администрации Байдена.

Сенатор от Аляски Дэн Салливан недавно предложил законопроект о расширении системы GMD до 80 пусковых установок и рассмотрении аналогичного объекта на Восточном побережье континентальной части США как части возможных элементов архитектуры противоракетной обороны «Золотой купол» президента Трампа.

Выступая вчера в Конгрессе, Трамп заявил, что правительство планирует создать новую систему противоракетной обороны под названием Golden Dome («Золотой купол»).

Агентство по противоракетной обороне (MDA) решает, будут ли в шахтах размещены дополнительные ракеты-перехватчики GBI, или ракеты следующего поколения, которые в настоящее время разрабатываются, либо это будет комбинация разных типов перехватчиков.

Источник изображения: topwar.ru

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