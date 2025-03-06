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Военное обозрение

«Далёк от реальности»: европейская пресса скептически оценивает план фон дер Ляйен по перевооружению Европы

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Источник изображения: topwar.ru

План перевооружения Евросоюза на 800 миллиардов евро, представленный Урсулой фон дер Ляйен, далек от реальности. Об этом пишет издание Euractiv. В публикации отмечается, что мобилизация средств основана больше на надеждах и предположениях, а не на реалистичной возможности нарастить производство оружия и увеличить инвестиции в оборонный сектор ЕС.

Бремя по поиску реальных денег фон дер Ляйен переложила на плечи стран-участниц, а финансовый вклад Брюсселя в план не впечатляет

– говорится в публикации.

Автор материала добавляет, что лучший способ, с помощью которого страны ЕС смогут относительно быстро получить доступ к деньгам, – это использование предложенных 150 миллиардов евро, полученных в результате совместных займов.

Но Еврокомиссия не раскрывает подробностей того, как она планирует достичь суммы в 800 миллиардов евро с помощью менее спорных вариантов, предложенных ею

– акцентирует внимание Euractiv.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала так называемый план перевооружения Европы, согласно которому предполагается привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для производства средств ПВО в ЕС и оружия для Украины.

Нам необходимо создать новый инструмент, который позволит странам ЕС значительно ускорить и увеличить военную помощь Украине

– заявила фон дер Ляйен.

Однако сразу после презентации эксперты усомнились в том, что большинство стран Евросоюза согласятся взять на себя такую долговую нагрузку, поскольку финансовая стабильность многих государств ЕС уже сейчас находится под угрозой.

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