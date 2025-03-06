Вооружение, связь, разведданные: счет у ВСУ идет на месяцы - Мнения ТАСС

Александр Степанов — о прогнозах последствий решения Трампа приостановить поставки вооружений на Украину

Распоряжение президента США Дональда Трампа о приостановке всех поставок военной помощи Киеву вступило в силу 4 марта в 04:30 мск. Очевидно, что без поддержки США режим Зеленского столкнется с серьезными проблемами уже через несколько месяцев. Ограниченные запасы боеприпасов, износ техники, зависимость от спутниковой связи и разведки усложняют ситуацию. При этом европейские союзники не смогут полностью компенсировать потерю американской помощи. Какие трудности ждут Украину в ближайшее время?

Артиллерия

Прежде всего следует упомянуть о прежних поставках США. Пентагон поставил Украине дальнобойные гаубицы М-777 и около 3 млн снарядов к ним. Еще полмиллиона боеприпасов передала Чехия. С учетом ежедневного расхода (от 6 тыс. до 15 тыс. снарядов) эти запасы с апреля 2022 года уже практически исчерпаны и остатков хватит на несколько месяцев. После этого артиллерия останется без боеприпасов, если не будет новых траншей.

Кроме того, поставленные Киеву артиллерийские системы, в частности М-777, уничтожаются, и, по разным статистическим данным, порядка 150 единиц из 200 уже было сожжено. Амортизация оставшихся 50 систем при эксплуатации, живучесть стволов при интенсивном применении тоже не позволяют обеспечить этот объем ежедневного расхода боеприпасов. Поэтому не только без поставок вооружений, но и без соответствующего технического сопровождения этих дорогостоящих и сложных систем их эксплуатация практически невозможна.

Высокоточные системы и авиация

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные США, имеют ограниченный запас боеприпасов. Их расход также довольно интенсивный, а дальнобойные ATACMS исчисляются максимум десятками. Без новых завозов их эффективность быстро снизится, приблизившись к нулю.

Не следует забывать и про американские барражирующие боеприпасы Switchblade, вся GPS-навигация которых обеспечивалась американскими возможностями.

Также под вопросом обеспечение ракетами для F-16. Те же противорадиолокационные AGM-88 HARM и ракеты класса "воздух — земля" AGM-158 (JASSM) дальностью до 500 км поставлялись американцами. Другие системы, управляемые планирующие бомбы с комплектами высокоточного наведения для бомб Joint Direct Attack Munition, которые потенциально могут применяться с F-16, например, Европа самостоятельно не производит и зависима от поставок из США. Следовательно, полноценный дополнительный источник обеспечения военно-воздушного компонента у киевского режима также отсутствует.

ПВО

Ключевой элемент обороны — это обеспечение безопасности воздушного пространства и прикрытие средствами противовоздушной обороны важнейших центров принятия решений, в том числе военного управления (прежде всего в Киеве). Здесь главная роль отведена, конечно же, зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, которые оснащены дорогостоящим вооружением, производимым исключительно американским военно-промышленным комплексом (ВПК). На вооружении ВСУ также находятся норвежские ЗРК NASAMS и немецкие IRIS-T, однако есть большие сомнения, обеспечены ли они достаточным боекомплектом. Соответственно, в случае прекращения поставок парализуется вся система ПРО-ПВО киевского режима.

При условии массированного комбинированного удара с применением ракетного вооружения и дронов система прикрытия противника будет гарантированно перегружена. А повышенный расход боекомплекта приведет к небоеготовности этих средств буквально через несколько актов применения. В результате Киев остается без прикрытия американскими системами ПВО.

Связь

Следующий момент не сопряжен напрямую с военной помощью, но тем не менее обеспечивает очень значительную функцию, а именно — военную связь и наведение различных высокоточных систем и ударных дронов. Речь идет о спутниковой коммуникации, прежде всего системах Starlink.

С учетом плотной аффилиации Илона Маска и действующей администрации Трампа не исключено, что решение об отключении Starlink будет принято в ближайшее время. Таким образом, высока вероятность парализации системы управления роботизированными автономными комплексами, и прежде всего воздушными дронами. Это будет очень серьезным ударом по всей оборонительной инфраструктуре киевского режима. Также в этом случае будет заблокирована система обмена данными на уровне фронта и обеспечения управляемости соединений войск и конкретных подразделений, с учетом того, что до этого они работали на платформе Delta, связь которой обеспечивается приоритетно за счет возможностей Starlink.

Разведданные

Наконец, ВСУ теряют доступ к данным, которые предоставляли в том числе разведывательные структуры США. Речь идет о космической спутниковой разведке, данные которой поставляли прежде всего американские частные космические компании, например Maxar Technologies. Надо заметить, что и у британцев есть соответствующие возможности, но они не настолько повышают оперативную осведомленность, поскольку не носят глобальный характер покрытия. Так что без американского разведывательного потенциала ВСУ останутся слепы.

Заключение

Очевидно, что прекращение военной помощи США нанесет существенный ущерб потенциалу ВСУ, и говорить о длительной возможности сопротивления интенсивному напору российских вооруженных сил очевидно не приходится. Речь действительно может идти о нескольких месяцах максимум.

Однако хозяин Овального кабинета распорядился лишь о приостановлении поставок вооружений, это пока демонстрация намерений. Как она будет реально влиять на обстановку — покажет время. А самое главное — становится очевидным, кто реально прежде спонсировал конфликт и управлял эскалацией, ошибочно надеясь на эффективность этой необдуманной и опасной для всего человечества стратегии.

Александр Степанов

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН)