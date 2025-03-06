Турецкая Dearsan Shipyard приступила к ходовым испытаниям второго корабля OPV-76 для ВМС Нигерии

ЦАМТО, 5 марта. Турецкая компания Dearsan Shipyard Limited приступила к ходовым испытаниям второго построенного для ВМС Нигерии патрульного корабля класса OPV-76 (P204).

Как сообщает Armyrecognition.com, второй патрульный корабль OPV-76 успешно завершил 3 марта первый этап морских испытаний, достигнув скорости хода около 30 узлов.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в ноябре 2021 года командование ВМС Нигерии подписало с турецкой Dearsan Shipyard контракт на строительство для нигерийского флота двух патрульных кораблей. Предполагалось, что корабли будут построены в течение 37 месяцев со дня подписания контракта. Оценочная стоимость каждого корабля составляет 80 млн. долл. Первоначальный платеж в размере 35 млн. долл. был переведен в июне 2022 года.

Спроектированные с учетом требований ВМС Нигерии корабли в военное время могут выполнять задачи по пресечению пиратства, наблюдению и поддержке операций ССО, оказанию огневой поддержки сухопутным войскам с моря. В мирное время они могут применяться для проведения поисково-спасательных операций, борьбы с пиратством, контрабандой и незаконным оборотом наркотиков, оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Церемония закладки киля головного корабля (P203) состоялась на верфи Dearsan Shipyard в Тузле (Стамбул) 16 сентября 2022 года, спуск на воду – 26 октября 2023 года. Церемонии спуска на воду второго корабля прошла 19 апреля 2024 года. Ожидается, что оба корабля будут доставлены в Нигерию в 2025 году.

Как сообщили в компании, длина корабля составляет 76,9 м, ширина – 11,9 м, осадка – 2,9 м, водоизмещение – около 1250 т, экипаж – 43 человека. Корабли будут оснащены комбинированной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями MAN 18VP185, обеспечивающими максимальную скорость 28 узлов, дальность хода – 2500 морских миль, автономность – 16 суток.

По информации Dearsan, каждый корабль будет вооружен одной 40-мм артиллерийской установкой Oto Marlin группы Leonardo, одним дистанционно управляемым модулем вооружения Muhafiz с 30-мм АУ производства Aselsan, двумя 12,7-мм ДУМВ Stamp той же компании и двумя 12,7-мм пулеметами.

Корабли получат РЛС Sair-2D X-диапазона итальянской компании Gem Elettronica. Она предназначена для обнаружения надводных и воздушных целей. Gem Elettronica также поставит свою электронно-оптическую систему управления огнем (EOFCS), представляющую собой компактную и легкую систему с дневными и инфракрасными камерами, а также лазерным дальномером.

Новые корабли станут первыми в нигерийском флоте, которые будут оснащены сетевой системой боевого управления Advent компании Havelsan. Эта компания также предоставит систему распределения данных GVDS для интеграции всех систем корабля. На палубе может быть размещен один средний вертолет (ангар отсутствует).

Помимо проекта OPV-76, Dearsan Shipyard участвует в переоборудовании флагманского корабля ВМС Нигерии, фрегата "Араду" (F89), и строительстве 57-метрового патрульного катера класса "Тузла" для нигерийского флота.