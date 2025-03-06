Показаны кадры перехвата российским истребителем Су-35 французского БПЛА Reaper над Средиземным морем

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В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть момент «опасного сближения» российского истребителя Су-35 и французского боевого беспилотника MQ-9 Reaper над Средиземным морем.

Глава французского Минобороны Себастьен Лекорню поспешил пожаловаться в одной из западных соцсетей на «опасные действия российского истребителя, которые могли привести к потере управления и крушению БПЛА MQ-9 Reaper».

По словам Лекорню, Су-35 ВКС РФ сделал три пролета над MQ-9 Reaper, выполнявшему разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземноморья. Французский министр обороны назвал эти действия «агрессивными, преднамеренными и неприемлемыми».

Маневром, зафиксированным камерой французского беспилотника, российский летчик красноречиво дал понять оператору MQ-9 Reaper, что тому следует покинуть этот район. Ранее беспилотники Reaper неоднократно приближались к границам России в ходе проведения разведывательных миссий.

Ранее сообщалось, что ЦРУ тайно запускает БПЛА MQ-9 Reaper над Мексикой для наблюдения за действиями наркокартелей. Как сообщает американский телеканал CNN, эти операции являются частью секретной программы по выявлению местоположения лабораторий по производству наркотика фентанила на территории Мексики. Помимо сбора визуальной информации, беспилотники ищут источники излучения телефонов и радиостанций членов мексиканских наркокартелей, а также используют режим мультиспектральной съемки для обнаружения характерных химических выбросов.